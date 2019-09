Caritas in Greifswald: Kleines Zentrum, große Wirkung

Greifswald

Wohin wendet man sich, in einer akuten Lebenskrise’ Verbände wie die Diakonie und die Caritas bieten deutschlandweit kostenlose Anlauf- und Beratungsstellen, für Menschen in schwierigen persönlichen oder finanziellen Situationen. Eines dieser Beratungszentren hat seinen Sitz in der Bahnhofstraße 16, in der Fleischervorstadt.

Greifswald als eines der Oberzentren

„Mehr als 1.920 Menschen wurden im vergangenen Jahr im Caritas Zentrum in der Bahnhofstraße 16 beraten“, erklärt Sandra Oehler, die Leiterin des Zentrums in der Bahnhofstraße. Hier stünden Betroffenen Dienste wie Beratungen zu Partnerschaft, sexualisierter Gewalt, sozialen aber auch finanziellen Themen zur Verfügung. „Im Regionalzentrum und unserer Außenstelle in der Makarenkostraße arbeiten 20 hauptamtliche und bis zu 30 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, erzählt Oehler, hinzu kämen neun Mitarbeiter der Verwaltung.

Neben der Beratungsstelle beherbergt das Gebäude in der Bahnhofstraße die Regionalleitung für Vorpommern und die Verwaltung für die Regionalzentren Bergen, Anklam und Pasewalk. „ Greifswald liegt zentral in Vorpommern und ist neben Stralsund eines der Oberzentren.“ Über diese großen Oberzentren und kleinere Mittel- und Regionalzentren will die Caritas versuchen „Die Menschen der gesamten Region Vorpommern zu erreichen.“

Die Nähe zur Kirche entscheidend

Das Gebäude in der Fleischervorstadt ist seit 1997 in Betrieb der Caritas und eigens von ihr errichtet: „Auf dem Grundstück stand vorher wohl ein baufälliges Haus“, so Oehler. Für die Wahl des Standorts habe es verschiedene Faktoren gegeben, erläutert die Leiterin. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche sei vor allem die Nähe zu der Greifswalder Gemeinde in der Rubenowstraße entscheidend gewesen. Die Lage hat aber noch einen weiteren Vorteil, denn einige der Angestellten kommen selbst aus dem Stadtteil, verrät Sandra Oehler: „Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen mit dem Fahrrad oder zur Fuß zur Arbeit.“

Von Carla Blecke