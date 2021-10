Greifswald

Wer kein eigenes Auto fährt, aber trotzdem eines braucht, steigt in ein Carsharing-Fahrzeug: So die Idee – doch das Konzept taumelt in Greifswald. Fünf der Autos, die jedermann buchen kann, fahren auf den Straßen der Hansestadt. Sie sollen dafür sorgen, dass Menschen auf einen privaten Pkw verzichten, wodurch weniger Autos in der ohnehin von Parkdruck gebeutelten Innenstadt fahren und die Umwelt entlastet wird. Das Problem sind die Orte, an denen Carsharing-Fahrzeuge stehen: Die passenden Parkplätze fehlen.

„Wenn es keine entsprechenden Parkplätze gibt, muss ich meine Autos ja vom Markt nehmen“, sagt Thomas Leuckfeld. Vier der fünf Carsharing-Fahrzeuge in Greifswald gehören zu seiner Firma Autovermietung City-Car aus Neubrandenburg. Von Anfang an, seit 2014 ist er in Greifswald dabei. „Mit Carsharing alleine lässt sich kein Geld verdienen. Das funktioniert nur in Verbindung mit der klassischen Autovermietung“, sagt er über sein Geschäftsmodell.

Zwei Carsharing-Modelle

Leuckfeld betreibt stationsbasiertes Carsharing: Die Autos müssen auf bestimmten Stellflächen geholt und nach Fahrtende dort geparkt werden. Die Buchung läuft über ein Onlinesystem, für das Nutzerinnen und Nutzer sich anmelden müssen. Derzeit funktioniert das nur über „Flinkster“, das Carsharing der Deutschen Bahn, denn Leuckfeld stellt nur die Autos bereit, nicht die Buchungsplattform (siehe Infokasten). Für Stunden- und Kilometertarife bekommen Nutzer ein Auto auf Zeit.

So funktioniert Carsharing Der Rostocker Anbieter „Yourcar“ stellt sowohl Autos als auch Buchungsplattform. Nutzer melden sich gegen eine Gebühr von 39 Euro an und können losfahren. Die Tagespreise reichen von 30 bis 78 Euro, Stundentarife beginnen bei 2,50 Euro. Anders bei dem Angebot der Autovermietung City-Car: Die Buchung läuft über das Portal „Flinkster“, das zur Deutschen Bahn gehört. Bis Anfang Oktober gab es eine zweite Buchungsplattform „Drive-Carsharing“ – sie hat das Carsharing aufgegeben, die Seite ist nicht mehr erreichbar. Wie viele Menschen „Flinkster“ in Greifswald nutzen, darüber gibt die Deutsche Bahn keine Auskunft.

Das Alternativmodell heißt „free floating carsharing“ – die Autos können überall stehen, sie „schweben frei“. Dafür gibt es in Greifswald sogar spezielle Stellflächen, die für Carsharing-Fahrzeuge aller möglichen Anbieter reserviert sind, insgesamt vier am Bahnhof und der Zahnklinik. Ein entsprechender Anbieter fehlt.

130 aktive Nutzer in Greifswald

Leuckfeld brauche aber Parkplätze, die einzig und allein für seine Autos bereitstehen, ansonsten wäre der Parkplatz, von dem Nutzer losfahren, nach der Fahrt womöglich besetzt und das System gehe nicht mehr auf, sagt er. Kurios: Laut Leuckfeld haben die Fahrzeuge mehrmals Strafzettel bekommen, obwohl sie auf dem korrekten Platz standen. Gut laufe es hingegen am Technologiezentrum Vorpommern, wo Leuckfeld zwei Stellplätze nutzt. Doch wer hilft bei weiteren Stellflächen?

In die Bresche springen könnte die Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG). Das städtische Unternehmen entscheidet am Mittwoch, 13. Oktober, darüber, ob Thomas Leuckfeld bis zu sechs Stellplätze in Innenstadtnähe erhält oder nicht, wie GPG-Geschäftsführer Sebastian Lafsa bestätigt. Die Innenstadt sei der wichtigste Bereich mit der größten Nachfrage, sagt Thomas Leuckfeld. Etwa 130 aktive Nutzer gebe es laut Leuckfeld in Greifswald, die genauen Zahlen sind unklar. Die Nachfrage in den Randbereichen sei gering, so der Unternehmer.

Neuer Anbieter startet in Greifswald

Geht es nach Adrian Merker, fahren in den kommenden Jahren mehr Carsharing-Autos in Greifswald. Seine Firma „Yourcar“ hat Ende September das erste Auto auf einem Parkplatz positioniert, den die Firma extra anmietet. Die Firma sitzt in Rostock, startete dort 2017 mit zwei Autos, heute sind es laut Merker 45. „Wir wollen den Markt in Greifswald nicht überfluten. Wenn die Nachfrage steigt, dann wird es auch mehr Autos geben.“

Auch er weiß, dass dafür die notwendigen Stellflächen her müssen. In Rostock hat die Stadt sie an Mobilitätspunkten geschaffen. Wie Thomas Leuckfeld setzt Merkers Firma auf stationsbasiertes Carsharing. Die Greifswalder Stadtverwaltung steuert jedoch in eine andere Richtung: Es sollen mehr der Stellflächen entstehen, die alle Anbieter nutzen können.

Grünenpolitiker: „Kleinteiliger denken“

Das sagt Stephan Braun, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Greifswald. „Wir halten an den anbieterunabhängigen Carsharing-Plätzen fest, weil es deutlich einfacher ist. Das ist unsere Priorität.“ Alternativ müsste die Stadt ausschreiben, was deutlich länger dauere und mit offenen Fragen behaftet sei.

Wenn die Stadt nicht ausschreiben wolle, sei es wohl besser, das Thema Carsharing als „Nischenangebot“ zu sehen, die allgemeinen Flächen bereitzustellen und dabei zu bleiben, sagt Jörg König. Der Grünenpolitiker leitet den Ausschuss für Klima und Mobilität der Bürgerschaft.

Fünf Autos in der Stadt hätten kaum einen Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer, sagt König. „Das wird dann auch keine Klimaschutzeffekte haben, dabei steht Carsharing in den Klimaschutz- und Mobilitätskonzepten der Stadt. Seit Jahren bekommen wir den Gordischen Knoten beim Thema nicht zerschlagen. Wenn es nicht funktioniert, dann sollten wir kleinteiliger denken.“

Von Christopher Gottschalk