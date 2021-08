Greifswald

Der größte Carsharing-Anbieter der Stadt Greifswald hat seinen Kundinnen und Kunden die Verträge gekündigt: Ab Ende September können mindestens 134 Nutzer der Drive-Carsharing GmbH womöglich nicht mehr wie gewohnt ein Auto buchen.

Das bestätigt Thomas Leuckfeld, Geschäftsführer der City-Car Autovermietung in Neubrandenburg, die die Fahrzeuge in Greifswald stellt. „Wir wollen das Carsharing in Greifswald erhalten“, bekräftigt Leuckfeld. Insgesamt gebe es 260 registrierte Nutzer, 134 davon nutzen Carsharing aktiv. Dazu kommen Kunden von Flinkster, über deren Anzahl der Anbieter Deutsche Bahn keine Angaben macht.

Ende September laufen Verträge aus

Carsharing bedeutet, dass sich mehrere Leute ein Auto teilen. Entweder privat oder gewerblich über einen Anbieter wie in Greifswald seit 2014. Den Kundenvertrag schlossen Nutzer bei der Drive-Carsharing GmbH mit Sitz in Solingen, die wiederum zur Aktiengesellschaft Europa Service Autovermietung gehört. Das Unternehmen stellt laut Kündigungsschreiben das Carsharing komplett ein. Leuckfelds Autovermietung stellt vor Ort die Autos, aber Buchungsplattform, Geräte und Programm stellte Drive-Carsharing.

Noch bis Ende September bleiben die Konten laut Webseite der Drive-Carsharing aktiv. Das bedeutet für die Hansestadt: Wenn keine neuen Verträge zwischen City-Car und Flinkster zustande kommen, können Greifswalderinnen und Greifswalder ab dem 1. Oktober nicht mehr die fünf Autos von Leuckfelds Autovermietung nutzen. In der Vergangenheit hätten Kunden rund 50 Prozent der Fahrten über Flinkster gebucht, sagt er. Auch diese Kunden müssten auf Carsharing mit seinen Autos verzichten, sollten sich City-Car und Flinkster nicht einigen. Einen anderen großen Anbieter gibt es in Greifswald nicht.

Flinkster will Carsharing erhalten

Gespräche mit Flinkster liefen derzeit und er sei zuversichtlich, dass die Verträge rechtzeitig unterschrieben sind, so Leuckfeld. An den Preisen solle sich nichts ändern. Kunden haben bereits jetzt die Möglichkeit, kostenlos zu Flinkster zu wechseln, allerdings mit höheren Kilometerpauschalen (siehe Infokasten). „Seitens des Flinkster-Netzwerks sind wir interessiert, weiterhin in Zusammenarbeit mit lokalen Carsharing-Partnern in der Region vertreten zu sein – Gespräche dazu laufen“, so ein Bahnsprecher. Zu Nutzerzahlen macht die Bahn keine Angaben.

Preise für ein Carsharing-Fahrzeug Ein kostenloser Wechsel zu Flinkster ist möglich, nachdem die Drive-Carsharing GmbH ihren Kunden gekündigt hat. Die Kilometerpauschalen bei Flinkster, das zur Deutschen Bahn gehört, sind höher als beim Konkurrenten: Für einen Kleinwagen werden 27 Cent statt 16 Cent verlangt, für eine Mittelklasse 32 Cent statt 20 Cent. Je nach Fahrzeuggröße fällt eine Stundengebühr zwischen drei und zwölf Euro an. Wer also beispielsweise mit einem Kleinwagen 30 Kilometer fährt und das Auto drei Stunden mietet, zahlt bei Flinkster mit Kraftstoff 23,10 Euro. Rabatte gibt es für tageweise Mieten und in den Nachtstunden.

Zu den Nutzern gehört der Wissenschafts- und Technologiepark Nordost (Witeno) im Technologiezentrum Vorpommern. Er stellt auf seinem Gelände zwei Stellplätze bereit. Im Zweifelsfall werde man sich einen neuen Anbieter suchen und Carsharing weiter nutzen, sagt Geschäftsführer Wolfgang Blank. „Wichtig ist, dass ein Partner vor Ort ist, der die Autos zur Verfügung stellt. Ich denke, dass Carsharing in Zukunft mehr genutzt wird, weil es einfach praktisch ist.“

Problem: Stellplätze nicht reserviert

André Carls hatte sich privat für den Dienst angemeldet. Doch in den anderthalb Jahren habe er Carsharing nicht genutzt, weil die nächste Station mit Auto zu weit weg gewesen sei, sagt er. Er wollte mit dem geteilten Auto den in die Jahre gekommenen Privat-Pkw ersetzen, falls der den Geist aufgibt. „Ich denke, dass sich Carsharing erst wirklich lohnt, wenn man kein privates Fahrzeug mehr hat“, schätzt Carls ein.

Die City-Car Autovermietung konzentriert sich auf stark nachgefragte Plätze wie am Bahnhof und der Zahnklinik. Andere verfügbare Flächen blieben manchmal leer, weil zu wenig Nachfrage herrschte.

In Greifswald stellt die Stadt insgesamt vier Stellflächen für Carsharing-Fahrzeuge bereit, die jeder Nutzer eines solchen Autos besetzen darf. Leuckfeld stellt das vor Probleme, weil sein Carsharing-Modell feste Plätze benötigt, an denen die Autos abgeholt und wieder abgestellt werden können. „Es gab bereits Beschwerden von Kunden, dass die Parkplätze am Bahnhof oder der Zahnklinik besetzt waren. Mit dieser Situation wären die Voraussetzungen für das stationsbasierte System nicht mehr gegeben.“ Das Problem habe er bei der Stadtverwaltung angesprochen.

Franziska Vopel, Mitarbeiterin der Pressestelle, sagt, dass die Verwaltung über weitere Flächen noch nicht entschieden habe, aber ein umfangreiches Carsharingangebot in Greifswald begrüße. Es gebe laufende Gespräche mit Thomas Leuckfeld. „Ein Rostocker Carsharing-Anbieter kann sich darüber hinaus auch vorstellen, in Greifswald aktiv zu werden“, sagt Vopel.

