Allein die Anmeldegebühren und Fahrpreise schrecken ab. Nie weiß man sicher, ob tatsächlich ein Auto zur Verfügung steht, wenn man es braucht. Das ist die Situation, in der sich Carsharing in der Hansestadt befindet und die sich bessern muss, falls Stadt und Politik wollen, dass das Angebot Erfolg hat.

Der Grundgedanke, dass Menschen auf einen privaten Pkw verzichten, wird in vielen Konzepten der Stadt befürwortet und nützt – sowohl der Umwelt als auch dem Parkdruck in der Altstadt. Doch Carsharing ist ein Nischenangebot und wird es vermutlich bleiben. Zumindest solange es diese vier Probleme gibt.

Anmeldung kostet

Wer ein Auto buchen will, muss sich dafür registrieren. Was schnell funktioniert, weil „Yourcar“ und das Carsharingangebot der Deutschen Bahn „Flinkster“ Autos anbieten, die sich direkt per App öffnen lassen. Wer kein Smartphone besitzt, muss aber auf die Chipkarte per Post warten, den elektronischen Schlüssel für das Fahrzeug, womit die Spontanität für Ältere oder Smartphoneverweigerer auf der Strecke bleibt.

Lange Zeit hinkte Greifswald aber schlimmer hinterher: Der bisher größte Anbieter „Drive-Carsharing“ hatte etwa 130 aktive Nutzer und setzte gar auf analoge Anmeldeverfahren, für das Ausdrucke und persönliche Termine nötig waren. Wer sich davon einmal abschrecken lässt, könnte für Carsharing verloren sein.

Mittlerweile hat „Drive-Carsharing“ das Carsharing aufgegeben. Dass die Anmeldung bei allen Dreien Geld kostete und kostet, von 9 Euro bei „Flinkster“ bis zu 39 Euro bei „Yourcar“, zieht weitere Hürden hoch.

Ausflug für über 70 Euro

Carsharing ist zu teuer, um wirklich attraktiv zu wirken. Beispielrechnung Strandausflug im Sommer: Für eine Fahrt von Greifswald nach Koserow hin und zurück für 100 Kilometer mit einer Mittelklasse wie dem Toyota Corolla – genug Platz für Kinder auf der Rückbank und Verpflegung im Kofferraum – zahlen Nutzer bei „Yourcar“ 73 Euro für 100 Kilometer und 12 Stunden Zeit. Der Tageshöchstsatz liegt bei 42 Euro, die Kilometerpauschale kommt dazu. Konkurrent „Flinkster“ verlangt für das Gleiche 88 Euro. Je kleiner das Auto, desto günstiger der Grundtarif.

Zum Vergleich: Autovermietungen verlangen über 90 Euro, teils über 100 Euro für gleiche Zeiträume und Strecken, Carsharing ist also günstiger, wenn auch nur knapp. Der Kurztrip zum Einkaufen auf der Strecke zum Marktkauf in Neuenkirchen kostet mit dem gleichen Auto von „Yourcar“ zehn Euro, mit „Flinkster“ 15 Euro.

Je kleiner das Auto, desto günstiger ist aber auch der monatliche Unterhalt beim Privat-Pkw: Im Durchschnitt beträgt er laut Berechnungen des ADAC für einen Mittelklassewagen etwa 470 Euro im Monat, für Kleinstwagen 350 Euro, unter der Annahme, dass 15 000 Kilometer im Jahr zurückgelegt werden und das Auto eine Haltedauer von fünf Jahren hat. Mit eingepreist ist in der Rechnung der Wertverlust des Autos, die Werte schwanken zwischen den Modellen.

Hier ist Carsharing preislich eine Konkurrenz, hat aber weiter andere Nachteile – Stichwort Ausstattung: Kindersitze gehören nicht zum Standardangebot beim Carsharing, Familien mit mehreren Kindern werden das nicht danken, weil sie den selbst bis zum nächsten Standort tragen müssten.

Das Angebot fehlt

Wer auf den Privatwagen verzichtet, bräuchte eine Garantie, dass ein Carsharing-Fahrzeug in der Nähe frei ist, ansonsten hält Carsharing mit der ständigen Verfügbarkeit, die ein eigenes Auto bietet, nicht mit.

Wer in Schönwalde wohnt, muss in die Innenstadt fahren, um ein Carsharingauto zu erreichen. Die bevölkerungsreichsten Stadtgebiete sind damit faktisch ausgeschlossen. Das liegt an fehlender Nachfrage in den Randbereichen, sagte der Anbieter in der Vergangenheit, sodass verfügbare Parkplätze leer blieben.

Auch „Yourcar“ will erst mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen, wenn die Nachfrage steigt. Wie aber sollen mehr Menschen ein Fahrzeug buchen, wenn gar keins im Angebot ist, weil wegen der kleinen Anzahl Fahrtzeiten schnell weggebucht sind? Den Markt mit einem Angebot zu fluten, das wirtschaftliche Risiko einzugehen und endgültig zu wissen, ob Greifswalds Carsharing wachsen kann oder nicht, sollte die Devise sein.

Falsche Stellplätze

Wer von einem Carsharing-Parkplatz losfährt, will sein Auto nach der Fahrt dort wieder abstellen – muss er sogar. Das nennt sich stationsbasiertes Carsharing und stößt in Greifswald an Grenzen, weil die Stadtverwaltung auf andere Parkplätze setzt. Vier Stellflächen sind für alle Anbieter da, also ähnlich dem Parkplatz vor der Haustür (siehe Infokasten). Ob derselbe Parkplatz, den ein Auto am morgen hatte, abends noch frei ist? Offen.

Hier stehen Carsharing-Fahrzeuge Fünf Fahrzeuge stehen in der Stadt: Eins in der Wolgaster Straße von „Yourcar“, zwei am Bahnhof, eins am Technologiezentrum Vorpommern und eins an der Zahnklinik über „Flinkster“, die die Citycar Autovermietung in Neubrandenburg stellt. Etwa 130 aktive Carsharingnutzer gab es zuletzt über den Anbieter „Drive-Carsharing“. „Flinkster“ macht zu seinen Nutzerzahlen kein Angebot. „Yourcar“ hat seit dem Start in Greifswald Ende September laut Firmenangaben acht registrierte Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Wie viel Luft nach oben noch ist, zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage, die die Tankstelle HEM durchgeführt hat: Von 1897 Befragten in Deutschland gab nur ein Prozent an, Carsharing regelmäßig zu nutzen.

Damit bröselt das Geschäftsmodell der „Stationsbasierten“, die die Garantie brauchen, dass die Plätze frei bleiben. Da es keine anderen Anbieter in der Stadt gibt, kann die Stadt helfen, indem sie garantierte Parkplätze schafft – alternativ müssen sich Anbieter zur Zeit umständlich private Parkplätze anmieten. Stellt die Stadt Flächen womöglich auch etwas günstiger als Private bereit, trauen sich Unternehmen, ihre Flotte auszubauen.

Solange Carsharing sowohl teuer erscheint, als auch zu wenige Fahrzeuge an zu wenig Orten bereitstehen, bleibt es in der Nische. Günstig oder flexibel oder schnell erreichbar – wenigstens eines davon sollte Carsharing bald bieten. Sonst verzichtet niemand auf seinen privaten Pkw für das geteilte Auto. Stadtverwaltung, Politik und Anbieter sollten diese Probleme lösen und das Potenzial der Idee in Greifswald ausreizen.

Von Christopher Gottschalk