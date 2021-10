Carsharing in Greifswald: Wenig gewonnen

Greifswald

Mit vier Fahrzeugen ist die City-Car Autovermietung schon der größte Anbieter von Carsharing in Greifswald – das Angebot ist klein, sieben Jahre nach dem Start. Das mag an vielem liegen, an den Preisen, der teilweise komplizierten Anmeldung.

Bedingungen für Firma müssen stimmen

Es liegt auch an einer Stadtverwaltung, die sich dagegen sperrt, in die Ausschreibung zu gehen und Unternehmen damit fest reservierte Parkplätze zu garantieren, die sie für ihr Geschäftsmodell brauchen. Ob das dann die City-Car oder ein neuer Akteur wäre: geschenkt.

Eine Firma investiert nicht, wenn die Bedingungen nicht stimmen. Solange das in Greifswald so bleibt, wird man die Carsharing-Fahrzeuge weiter an einer Hand abzählen können. Gewonnen ist damit wenig, sowohl für den Klimaschutz als auch für die Mobilität der Bürger dieser Stadt.

Von Christopher Gottschalk