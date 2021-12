Greifswald

Ich habe es eilig, brauche schnell ein Auto, besitze aber keines. Der Bus fährt erst in 15 Minuten, mit dem Fahrrad dauert die Strecke zu lange. Also buche ich mir spontan ein Carsharing-Auto der Rostocker Firma Yourcar, das direkt gegenüber vom Greifswalder Bahnhof steht. „Dein Auto, wenn du’s brauchst“, steht an der Seite. Ist das wirklich so? Die OSTSEE-ZEITUNG hat getestet, wie spontan die Buchung klappt und welche Hindernisse auftreten.

Registrierung in der App

Ganz spontan kann man das Auto nicht buchen, weil man für den Service registriert sein muss. Auf dem Smartphone ist das in einer Viertelstunde erledigt: Yourcar-App runterladen, Daten eingeben, AGBs bestätigen, ein Foto vom Personalausweis und Führerschein hochladen, dann noch ein Selfie, auf dem ich die Dokumente neben mein Gesicht halte. Ich muss einen Tag auf eine E-Mail warten, bis ich freigeschaltet bin.

Bei der Anmeldung könnte ich auch eine weitere Person registrieren, die statt mir ans Steuer dürfte. 39 Euro kostet die Anmeldung, ich bezahle online.

Autos stehen an festen Plätzen

In Greifswald stehen insgesamt drei Kleinstwagen zur Verfügung: Je ein Toyota Aygo in der Bahnhofstraße und an der Zahnklinik sowie ein VW Up! mit Benzin- und Erdgasantrieb in der Wolgaster Straße. Da ist zwar Platz im Kofferraum für eine Getränkekiste, aber den Großeinkauf im Baumarkt sehe ich mich damit nicht stemmen.

Den Wagen am Bahnhof habe ich innerhalb von einer Minute in der App reserviert. Auf einer Karte klicke ich die einzelnen Standorte an und sehe, was frei ist oder nicht. Ich gebe die Zeit auf die Viertelstunde genau an und kann mit wenigen Klicks in der App verlängern, wenn die Fahrt doch länger dauert. Die Türen öffnen sich automatisch über das Smartphone, Schlüssel und Tankkarte liegen intuitiv im Handschuhfach. Es riecht nach Plastik, aber Staub oder Dreck auf den Sitzen sehe ich nicht.

Ich lasse den Wagen an, mein Vorfahrer hat den Deutschlandfunk im Radio eingestellt. Beim Losfahren bemerke ich, wie ein Mercedes sich auf den mit einem Schild ausgewiesenen Carsharingparkplatz stellt, auf den ich meinen Wagen am Ende der Fahrt wieder abstellen muss. Bei Yourcar in Greifswald handelt es sich um stationsbasiertes Sharing, die Autos müssen dahin zurück, wo es losgegangen ist. Bei der angespannten Parksituation in Greifswald sehe ich das eher als Vorteil und atme am Ende der Fahrt durch, weil der Platz wieder frei ist.

Wer lange oder nachts fährt, zahlt weniger

Erst ab Buchungsbeginn tickt die Uhr: Pro Stunde zahle ich für den Kleinstwagen Klasse XS 2,50 Euro und eine Kilometerpauschale von 27 Cent. Ich zahle für meine dreistündige Buchung für einen Einkauf mit kurzem Abstecher zu Freunden insgesamt 13,44 Euro. Für längere Buchungen und Nachtfahrten gibt es Rabatte.

Für 9,99 Euro im Monat zusätzlich sinkt der Stundentarif um 50 Cent und der Kilometerpreis um einen Cent. Ab 1. Januar 2022 steigen die Gebühren laut Geschäftsführung wegen Mehrkosten für das Unternehmen auf drei Euro pro Stunde und 29 Cent pro Kilometer für Kleinstwagen.

Fahrer ist bei Unfällen versichert

Im Preis enthalten sind alle Kosten wie Benzin, Kfz-Steuer, Reinigung und Versicherung. Die Eigenbeteiligung bei Voll-, Teilkasko- oder Haftpflichtschäden liegt bei bis zu 1200 Euro. Mit Zusatzpaketen für entweder 4,90 Euro im Monat für eine Laufzeit von einem Jahr oder einen Monatstarif von 19,90 Euro sinkt die Eigenbeteiligung auf 300 Euro. Unfälle müssen sofort über die 24-Stunden-Notfallnummer, die am Auto steht, gemeldet werden. Das weitere Vorgehen wird mit Yourcar abgesprochen.

Der Toyota Aygo hat viel Platz in einer Lücke auf einem Supermarktparkplatz. Quelle: Christopher Gottschalk

Ich fahre mit halb vollem Tank los. Sollte die Warnleuchte anspringen, bin ich verpflichtet, an eine Tankstelle zu fahren, ansonsten droht ein Strafgeld von 25 Euro. Der Benzintyp steht auf dem Tankdeckel. Yourcar übernimmt die Kosten über eine Tankkarte und wenn die bei Shell und Co. abgelehnt wird, muss ich das Geld auslegen und bekomme es zurück, wenn ich die Rechnung einsende.

Hohe Kosten bei Regelverstößen

Die Freiheit, kein Auto besitzen zu müssen, bezahlt man beim Carsharing mit strengen Regeln für die Rückgabe: Wer das Auto über die vereinbarte Zeit hinaus fährt, kann von Yourcar eine Strafzahlung von einem Euro pro Minute bekommen. Vorausgesetzt, dass ein anderer Nutzer das Auto in dieser Zeit gebucht hat. Und was wäre, wenn der Mercedes abends auf meinem Carsharing-Platz gestanden hätte? Ich hätte Yourcar anrufen und die Situation schildern müssen – denn willentliches Abstellen außerhalb der Station kann mich 50 Euro kosten. Der gleiche Satz kann fällig werden, wenn eine Sonderreinigung ansteht oder das Auto mit offenen Türen abgestellt wird und es zu Schäden kommt.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fazit: Gute Ergänzung

Carsharing mit Yourcar funktioniert in Greifswald problemfrei. Die Wagen am Bahnhof und der Zahnklinik waren meist frei, die in der Wolgaster Straße waren für Wochen im Voraus mehrere Stunden am Tag belegt. Buchungen sind bis zu einem Jahr im Voraus möglich. Abhilfe kann hier nur ein größeres Angebot schaffen. Oder man nimmt als Kunde längere Wege zum nächsten Wagen auf sich. Für die Zukunft wünschenswert sind größere Fahrzeugklassen, die auch für Familien attraktiv sind. Derzeit ist die kleine Flotte ein gutes Angebot für jene, die nicht aufs Auto angewiesen sind und es nur sporadisch brauchen.

Von Christopher Gottschalk