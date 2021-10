Greifswald

Eine globale Lieferkrise schlägt in Greifswald durch: Weil seine Autovermietung kaum Fahrzeuge bestellen kann, stellt Thomas Leuckfeld das Carsharing in Greifswald ein, ab Montag, 1. November. Ab diesem Tag stehen seine vier Autos nicht mehr zur Verfügung, übrig bleibt einzig ein Kleinwagen des Konkurrenzanbieters „Yourcar“ aus Rostock.

Leuckfeld könne für seine Firma „Citycar-Autovermietung“ aus Neubrandenburg keinen Nachschub bestellen – Aufträge würden kurzfristig storniert oder hätten lange Lieferzeiten, die Preise stiegen. „Die Marktlage ist dramatisch. Die Entwicklung für das Carsharing ist sehr traurig und ich hoffe, dass wir das Angebot wieder aufnehmen, wenn sich der Markt normalisiert“, sagt Leuckfeld. Vor dem kommenden Frühjahr rechne er aber nicht damit.

„Eklatante Preissteigerungen“

Seine Firma stellte seit 2014 Autos in Greifswald zur Verfügung, die mehrere Leute gemeinsam nutzen und zeitweise buchen. Hintergrund ist die globale Lieferkrise in der Automobilindustrie: Für den Autobau wichtige Halbleiter sind in allen Branchen knapp, so dass mehrere Hersteller, wie VW oder Audi, ihre Produktion drosseln.

Für Leuckfeld bedeutet das, dass er keinen Ersatz für die geleasten Autos findet und die Fahrzeuge, die er noch bekommt, lieber lukrativer in der direkten Autovermietung einsetzt, seinem Kerngeschäft. Um Carsharing wirtschaftlich zu betreiben, hätte es „eklatante Preissteigerungen“ für die Kunden geben müssen, erklärt Thomas Leuckfeld.

Neue Parkplätze sollten entstehen

Dabei habe es erst Mitte Oktober gute Nachrichten gegeben: Neue Parkplätze für das Carsharing sollten entstehen, berichtet Leuckfeld. Die kommunale Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft habe sie zur Verfügung gestellt. Seit einem Monat verschärfe sich gleichzeitig zusehends die Lieferkrise, weswegen nun statt dem Ausbau das vorzeitige Ende folgt. Bisherige Kunden erhalten das Angebot, sich kostenfrei bei „Flinkster“ anzumelden – über das Carsharing-Angebot der „Deutschen Bahn“ buchen Kunden Fahrzeuge in Greifswald. In der Hansestadt nutzten das Angebot mindestens 130 Menschen.

Von Christopher Gottschalk