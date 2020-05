Caspar-David-Friedrich-Zentrum startet wieder – mit einem Experiment

Greifswald

Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum in Greifswald wird nach zwei Monaten Zwangspause ab dem 19. Mai wieder öffnen. Dies teilte die Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft mit. Das Haus, das dem berühmten Greifswalder Maler gewidmet ist und wie so viele andere Museen wegen der Corona-Pandemie schließen musste, sei unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu den regulären Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr) für den Publikumsverkehr geöffnet.

Ausstellung mit Bildern der CDF-Fans

„Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Ausstellung ,Geteilte Freude. Herzensbilder aus dem Privatbesitz unserer Mitglieder’“, heißt es in der Mitteilung der CDF-Gesellschaft weiter. Auch die Ausstellung wird demnach aller Voraussicht nach am 19. Mai starten. „Auf eine gewohnt gesellige Vernissage muss aus bekannten Umständen verzichtet werden, jedoch freuen wir uns sehr auf Ihren individuellen Besuch“, so Sprecherin Lea Erikson.

Anzeige

Jedes Herzensbild mit einer eigenen Geschichte

Die Ausstellung ist eine Art Experiment: Bilder, die sonst in den vier Wänden der Mitglieder der CDF-Gesellschaft weilen, dürfen nun ihr Zuhause verlassen und in diesem Falle erstmalig zusammen kommen. Da es sich bei jedem gezeigten Werk um ein „ Herzensbild“ handele, bringe jedes davon seine ganz persönliche Geschichte mit. „Einige dieser Geschichten und Hintergründe lassen sich innerhalb der Ausstellung finden; andere Beiträge bleiben geheimnisvoll und somit offen für eigene Interpretationen“, heißt es in der Mitteilung zur Eröffnung.

Weitere OZ+ Artikel

Freier Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren

Der Eintritt ins CDF-Zentrum beträgt für Erwachsene 4,50 Euro und 3 Euro ermäßigt. Für Kinder unter zwölf Jahren und Mitglieder der CDF-Gesellschaft ist der Eintritt freiLesen Sie auch:

Wie Caspar David Friedrich auf Instagram geremixt wird

Wie Caspar David Friedrichs Bruder wirklich ertrank

Alle Grafiken von Caspar David Friedrich restauriert

Von Thomas Pult