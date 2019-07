Greifswald

Ein Rahmen macht noch kein Bild. Aber ein Bild mit unpassendem Rahmen kann der Schönheit des Gemalten erheblich Abbruch tun. Davon ist zumindest Birte Frenssen, Kunsthistorikerin am Pommerschen Landesmuseum Greifswald, überzeugt. Deshalb freut sie sich gerade riesig über neue Einfassungen für die beiden Caspar-David-Friedrich-Gemälde „Ruine Eldena im Riesengebirge“ und „Die Felsenschlucht im Harz“. Der Begriff „neu“ allerdings ist relativ, denn neu sind sie nur für die beiden Gemälde, ansonsten handelt es sich um zwei historische Rahmen aus der Zeit Friedrichs. Insbesondere die „Ruine Eldena“, vor zehn Jahren grundlegend restauriert, rückt damit in ein ganz anderes Licht.

„Der alte Rahmen stammt noch aus der Zeit, als das Gemälde im Greifswalder Heimatmuseum hing. Er war sehr vergoldet, die Ecken verziert. Das hat Friedrichs Himmel regelrecht erschlagen“, blickt die Kuratorin zurück, die sich viele Jahre über diese unperfekte Präsentation geärgert hatte. Zumal das Gemälde, das der Greifswalder Maler um 1830/34 schuf, 2009/10 umfassend restauriert wurde und sich seither wieder in voller Schönheit zeigt. Die neue Leiste entspreche dem nun wunderbar, ist ausgesprochen schlicht mit ein paar Altersspuren und dazu noch fünf oder gar sechs Zentimeter breiter als die frühere. Außerdem legt sie an den Rändern „mehr Friedrich“ frei. „Wir haben damit sozusagen ein Optimum an Bild, das ist ein schöner Nebeneffekt“, verdeutlicht die stellvertretende Museumsdirektorin.

Auch „Die Felsenschlucht“, die um 1811 entstand, habe sehr gewonnen. Der bisherige Rahmen war silber und sehr glänzend, dieser nun dunkel. Beide Rahmen stammen übrigens von einem Hamburger Händler, der sich auf solche historischen Stücke spezialisiert habe. Er wisse sehr genau, was zu welchem Künstler passe, wertschätzt Frenssen dessen Arbeit.

Möglich wurde die neue Rahmung indes nur, weil das Museum viele treue Freunde hat: Zum einen sammelte der Greifswalder Rotary Club „ Caspar David Friedrich“ während seiner Benefizveranstaltung „Mondnacht“ im Oktober 2018 speziell für dieses Projekt. Zum anderen unterstützte die Gesellschaft zur Förderung des Pommerschen Landesmuseum die Finanzierung der Arbeiten. Und schließlich stiftete Gerd Siebeneicher, Unternehmenschef einer Greifswalder Sicherheitsfirma, privat für dieses Vorhaben. Nachdem klar war, dass die nötige vierstellige Summe zusammen gekommen ist, kaufte das Museum die Rahmen an und ließ sie von einem Tischler genauestens anpassen. Das Ergebnis können Besucher nun selbst unter die Lupe nehmen. Die beiden Gemälde sind, wie auch die übrigen Greifswalder Friedrich-Bilder sowie Frans Hals, Vincent van Gogh und weitere Superstars des Haues, derzeit in der Ausstellung „Publikumslieblinge“ im Konventhaus des Museums zu sehen. Die wertvollen Gemälde verbleiben dort, bis die „Galerie der Romantik“ fertiggestellt ist. Sie ersetzt in Zukunft die alte Gemäldegalerie.

Petra Hase