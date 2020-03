Vorpommern

Franz Christian Boll (1776 bis 1818) ist der bekannteste Unbekannte der Kunstgeschichte, sagt Detlef Stapf. Er hat eine ausführliche, inhaltsschwere und gut ausgestattete Biografie des Neubrandenburger Böttchersohns und Pastors geschrieben. Boll habe prägenden Einfluss auf Zeitgenossen ausgeübt. Er nennt beispielhaft die Maler Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, den sogenannten Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, den Pädagogen Friedrich Fröbel und den Mecklenburg-Strelitzer Herzog Carl II., den liberalsten regierenden deutschen Fürsten, so Stapf unter Berufung auf Experten. Boll war mit Caspar David Friedrich entfernt verwandt, sie kannten sich seit ihrer Kindheit.

„Der Prediger war mit seiner Erweckungstheologie die Inspiration für die religiösen Programmbilder Caspar David Friedrichs“, schreibt Detlef Stapf. „Der Tod des Freundes und Verwandten löste bei dem Maler eine bislang nie gekannte Produktivität aus.“

Friedrich Ludwig Jahn und Franz Christian Boll wurden gemeinsam abgebildet

Als Gedächtnismotive entstanden zum Beispiel der „Wanderer über dem Nebelmeer“ und „Kreidefelsen auf Rügen“. Boll ist hier als Rückenfigur dargestellt. Gemeinsam mit Friedrich Ludwig Jahn sei er auf dem 1819 entstandenen Gemälde „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ dargestellt, schreibt Stapf. Der Turnvater hielt sich eine Zeit lang in Neubrandenburg auf. Der kleine untersetzte Herr ist demnach Boll, der durchtrainierte ist Jahn. Mit Philipp Otto Runge wanderte der Pastor auf Rügen. Auch Boll und Friedrich wanderten, so im Elbsandsteingebirge und um den Tollensesee.

Die Baumstudien für „Abtei im Eichwald“ (1809/10) fertigte Friedrich in Neubrandenburg an. Im September 1810 veröffentlichte Boll den zweiten Teil seiner Schrift „Von dem Verfalle und der Wiederherstellung der Religiosität“, in dem er Vorschläge für einen künftigen Staat und eine tief gehende Reform der evangelischen Kirche unterbreitete. „Ähnlich wie Johann Joachim Spalding betonte er die politisch-soziale Funktion der Religion, die für den Staat stabilisierend und existenziell sei“, analysiert Stapf. Boll gehört zu denjenigen, die vom Ideal der Gotik für die protestantischen Kirchen schrieben. Das ist ganz im Sinn der Romantiker.

Caspar David Friedrich setzte sich für Boll-Denkmal ein

Nachdem Caspar David Friedrich die Nachricht vom Tode Bolls erhalten hatte, fertigte er Skizzen für ein Denkmal des Pastors an und schickte sie nach Neubrandenburg. Dort war die Begeisterung im Rat gering. Aber im Herbst 1818 erteilte Friedrich dem Bildhauer Gottlob Christian Kühn den Auftrag für ein Denkmal aus Pirnaer Sandstein. Die in St. Marien und St. Johannis gesammelten Gelder reichten indes nicht für die Begleichung der Unkosten. Aber 1854 wurde das Denkmal doch auf dem Marienkirchplatz aufgestellt.

Info: Detlef Stapf: Caspar David Friedrichs Wanderer. Franz Christian Boll und die Kunst der Romantik, ISBN 978-3-947965-04-5, 32,40 Euro.

Von Eckhard Oberdörfer