Kemnitz

Blamage für die AfD: Der Parteitag zur Aufstellung der Kandidatenliste für den Landtag muss teilweise wiederholt werden. Offiziell heißt es, er wird fortgesetzt. Bis spät in die Nacht haben die AfD-Mitglieder am Sonntag gewählt, ab Platz elf gab es aus Zeitgründen eine sogenannte Akzeptanzwahl.

Das heißt: Mehrere Bewerber treten an – und erhalten je nach Anzahl der Ja-Stimmen die weiteren Listenplätze. Allerdings habe nicht einer der Kandidaten genügend Ja-, sondern alle mehr Nein-Stimmen erhalten, bestätigt ein Sprecher der Partei.

Offenbar in vier Wochen wieder Parteitag

Die AfD werde den Parteitag voraussichtlich in vier Wochen fortsetzen, um die Landtagskandidaten ab Platz elf erneut zu wählen. Die Wahl der Listenplätze eins bis zehn sei rechtssicher erfolgt. Diese müssten nicht erneut gewählt werden.

Beim Parteitag in Kemnitz in Greifswald hatte es massive Verzögerungen durch Pannen in der Organisation gegeben. Am Sonnabend dauerte es acht Stunden, bis die AfD mit Leif-Erik Holm einen Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl hatte. Bei der Listenwahl zum Landtag gab es viele gegenseitige Anfeindungen unter Mitgliedern. Offenbar gönnen sich viele gegenseitig die Landtagschancen nicht.

Lesen Sie auch:

Duell um die AfD-Spitze zur Landtagswahl in MV: Es kann nur einen geben

Pannen-Parteitag der Nordost-AfD: Holm zum Spitzenkandidaten gekürt – am Ende Chaos

Spitzenkandidat zur Landtagswahl ist Nikolaus Kramer. Er setzte sich gegen Ralph Weber durch, der nach weiteren Niederlagen bereits am späten Sonntagnachmittag den Wahlparteitag verlassen habe, wie es aus der AfD heißt. Dazu kursieren auch Fotos.

Nikolaus Kramer verlässt AfD-Parteitag in Kemnitz vor dem Ende. Quelle: privat

Von Frank Pubantz