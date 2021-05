Chaos um Schulöffnung in Vorpommern-Greifswald: „Viele Eltern wurden überrascht“

Greifswald/Zinnowitz/Wolgast

Der Frust der Eltern ist immens. Seit Monaten sind die Schulen geschlossen, die Tage Präsenzunterricht in diesem Jahr für ihr Kind können die meisten Familien an beiden Händen abzählen. Die Hoffnung war groß, dass am Montag (17.5.) endlich wieder der reguläre Unterricht im Schulgebäude beginnt. Doch eine klitzekleine Abweichung bei der Sieben-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis verdammt die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis sechs erneut in den Wechselunterricht.

Was ist passiert? Die Landesregierung hat als Entscheidungskriterium für die Schulöffnung zum Montag die Sieben-Tage-Inzidenz am vergangenen Mittwoch (12.5.) festgelegt. Die Landkreise, in denen die Inzidenz an diesem Stichtag unter 100 lag, dürfen seit Montag wieder Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs anbieten sowie Wechselunterricht ab Klasse sieben. All jene Landkreise, deren Inzidenz am Stichtag mehr als 100 betrug, dürfen nur Wechselunterricht anbieten. Zudem müssen sie für die Jahrgänge eins bis sechs eine weitere Woche Notbetreuung vorhalten.

In Vorpommern-Greifswald war das eine verdammt knappe Sache: Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) lag die Inzidenz am Stichtag 12. Mai bei 98. Entscheidend ist in diesem Fall allerdings der Wert des Robert-Koch-Instituts. Und der lag für Vorpommern-Greifswald knapp über 100, genau bei 100,6. „So schreibt es das Infektionsschutzgesetz des Bundes vor“, erklärt Henning Lipski, Pressesprecher des Bildungsministeriums, die Verwendung des RKI-Wertes.

Hoffen auf Präsenzunterricht nach Pfingsten

Steffen Qual, Lehrer am Greifswalder Jahngymnasium und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Regeln für Schulen nach Pfingsten weiter gelockert werden: „Dann sind noch drei Wochen Schule. Es wäre schön, dann alle wieder hier zu haben.“

Auch Ulf Burmeister, Leiter des Greifswalder Humboldtgymnasiums, wünscht sich aus pädagogischer Sicht eine Rückkehr zum normalen Schulalltag. „Aus epidemiologischer Sicht müssen das andere beurteilen“, so Burmeister. Er weist darauf hin, dass die aktuelle Landesverordnung bis zum 10. Juni gilt und das Schuljahr am 18. Juni endet. „Derzeit sind keine weiteren Lockerungen vorgesehen als die Stufe mit der Inzidenz 100“, so Burmeister.

Demnach könnten die Schulen in Vorpommern-Greifswald ab kommender Woche von Klasse eins bis sechs sowie die Abschlussklassen in den Präsenzunterricht als Vollklasse kommen. Ab Klasse sieben ist Wechselunterricht angesagt – egal, ob der Inzidenzwert über oder unter 100 liegt. Er darf nur nicht wieder über 165 steigen, weil das kompletten Distanzunterricht bedeuten würde.

Wechselunterricht erst auf Nachfrage bestätigt

Präsenzunterricht in den Wochen vor Ende des Schuljahres – das wünschen sich alle Lehrer für ihre Schüler. „Aber für die Grundschüler ist es ganz besonders wichtig“, findet Kerstin Götz, Leiterin der Grundschule im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom.

Um so mehr ärgert es sie, dass es das Schweriner Bildungsministerium versäumt hat, noch einmal explizit darauf hinzuweisen, dass nun die RKI-Zahlen betrachtet werden müssen. „Denn bisher hatten wir aus dem Hause von Bildungsministerin Martin die Anweisung, mit den Lagus-Zahlen zu arbeiten“, erklärt die erfahrene Pädagogin.

An ihrer Schule war ebenso wie an der Grundschule des Bernsteinbades Koserow die Unsicherheit im Vorfeld am größten. Grund: Beide Grundschulen waren vom Staatlichen Schulamt in Greifswald bei der Information vergessen worden. Denn andere Schulleiterinnen und Schulleiter hatten in Vorbereitung der Öffnung am Montag mehrere Mails erhalten, wann mit Präsenz- und wann mit Wechselunterricht gearbeitet werden muss. „Letztlich habe ich die zuständige Schulrätin trotz ihres Urlaubs am Freitag kontaktiert“, schildert Götz.

Die fehlende Kommunikation halte sie für unglücklich, „weil wir dadurch erst am Freitagmittag auf unserer Homepage den Eltern mitteilen konnten, das es keine komplette Öffnung geben wird.“ Eltern wollten und brauchten aber für die Planung Aussagen, die auch Bestand haben, fügt sie an.

Sie weiß sich dabei eins mit Grit Vehreschild, der Leiterin der Heringsdorfer Grundschule, die es ebenfalls besser gefunden hätte, wenn es aus Schwerin noch einmal den direkten Hinweis auf die Verwendung der RKI-Zahlen gegeben hätte.

Eltern wurden am Wochenende von Entscheidung überrascht

Jeannette von Busse, stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende in Vorpommern-Greifswald und Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, ist über das Vorgehen des Bildungsministeriums verärgert: „Viele Eltern wurden am Wochenende davon überrascht, dass urplötzlich in der Endversion der Dritten Schul-Corona Verordnung statt auf die Lagus- auf die RKI-Werte abgestellt wurde. Ausreichend Vorbereitungszeit stand weder für Schulen noch für Eltern zur Verfügung“, so von Busse, die selbst zwei schulpflichtige Kinder hat.

Die Aussage des Sprechers des Bildungsministeriums, dass die Verwendung des RKI-Wertes vom Bundesinfektionsschutzgesetz vorgeschrieben werde, kontert von Busse: „Dieses Gesetz regelt auch Distanzunterricht für Schulen erst ab einem Wert über 165 sowie zwischen 100 und 165 einen Wechselunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Das wurde in MV in den letzten Wochen deutlich schärfer gehandhabt, allerdings ohne plausible Begründung. Die Schulen hätten längst wieder geöffnet werden müssen. Es muss Präsenzunterricht für alle Schüler geben“, so die CDU-Politikerin.

Nur kurze Zeit zum Lernen bis zu den Sommerferien

Die freudig erwartete Schulöffnung sei für Eltern eher Chaos, denn für sie habe es den Anschein, dass gerade der Wert in Schwerin genommen werde, bei dem Vorpommern-Greifswald am schlechtesten dastehe, sagt eine Zinnowitzer Mutter, die ihren Namen nicht öffentlich preisgeben möchte.

Roswitha Fennert, langjährige Leiterin der Wolgaster Heberleinschule, kann den Ärger zwar verstehen. Sie bleibt dennoch Optimistin: „Diese Woche kommen unsere Schüler noch an zwei Tagen in die Schule und ab Mittwoch nach Pfingsten ist dann Präsenzunterricht. Die Zeit bis zu den Sommerferien wollen wir ganz intensiv zum Lernen noch nutzen“, betont sie.

Von Katharina Degrassi und Cornelia Meerkatz