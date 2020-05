Greifswald

Detlef Borchert, Geschäftsführer der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG), gibt nicht auf. „Ich gehöre zur legendären C-Schicht des Kernkraftwerks Nord, die im Winter 1978/79 die Stromversorgung gesichert hat“, sagt er. Die habe auch Durchhaltevermögen gehabt. Borchert will dafür wirken, dass endlich ein Auftrag für weitere Planungen für das Parkhaus auf dem Nexöplatz ausgelöst werden kann. Das hat ihm der Aufsichtsrat bisher stets verweigert (die OZ berichtete).

Letzter Höhepunkt des Zoffs: Freitag letzter Woche verließ der CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild den Aufsichtsrat und legte den Vorsitz nieder. Er war zwei Jahrzehnte Mitglied des Gremiums. Hochschild gibt der linksgrünen Mehrheit in der Bürgerschaft die Schuld, dass es mit dem schon 2012 im Grundsatz beschlossenen Parkhausbau nicht weiter geht. Nach der Neuformierung des Aufsichtsrats nach der Bürgerschaftswahl 2019 war er einer der letzten, die schon zuvor dem Aufsichtsrat angehörten.

Geschäftsführer Borchert gibt nicht auf

Detlef Borchert ist nicht amtsmüde. „Ich werde meinen Vertrag gegenüber dem Gesellschafter erfüllen“, sagt er. Der Gesellschafter ist zu 100 Prozent die Universitäts- und Hansestadt. Dass so viele Neue im Aufsichtsrat sitzen, berge Chancen, neue Ideen und Sichtweisen, meint Borchert. Aber sie kennten den langen Entscheidungsprozess nicht so gut.

Seit 2019 gibt es einen Bebauungsplan für das Parkhaus auf dem Nexöplatz. Erneut die Bürgerschaft mit dem B-Plan zu befassen, sei nicht nötig, so Borchert, wohl aber die Ausschreibung weiterer Planungen. Die bestehende Grünfläche bleibt unangetastet. Weil seitens der Verwaltung ein sehr großer Bedarf für Stellplätze gesehen wird, soll der Bau in einem und nicht wie zunächst zwei Abschnitten erfolgen. Damit entstünden statt jetzt 200 ebenerdigen dann 530 Stellplätze im Parkhaus. Auch Räder und Lastenräder sollen sichere Plätze finden, Lademöglichkeiten für die E-Mobilität geschaffen werden.

Spielräume beim Parkhaus möglich

Nun unterschiedlich große Häuser planen zu lassen, hält Borchert nicht für erforderlich. In dem Prozess könne man vieles ändern, auch weglassen. Zum Beispiel müsse die GPG, nicht selbst ein Dach mit Solaranlagen errichten, sondern diesen Teil an eine Firma für den gleichen Zweck abgeben. „Wir planen ein Parkhaus aus Fertigteilen“, so der Geschäftsführer. Auch daraus ergeben sich Spielräume.

Nach Informationen des Grünenfraktionschefs Alexander Krüger soll es in Kürze eine Sondersitzung des Aufsichtsrates geben, die über weitere Planungen im Konsens beschließt.

Von Eckhard Oberdörfer