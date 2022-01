Die Aktien des Greifswalder Pharma-Unternehmens könnten bereits im Februar an der Wertpapierbörse in Frankfurt gehandelt werden. Dann dürfte Cheplapharm das wertvollste börsennotierte Unternehmen in MV werden. Wann Interessenten die Aktien zeichnen können und was das Unternehmen mit dem Geld vorhat.