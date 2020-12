Greifswald

Die schicke moderne Firmenzentrale im Greifswalder Gewerbegebiet „Ziegelhof“ symbolisiert die rasante Entwicklung, die das Unternehmen Cheplapharm genommen hat. Große Glasfronten empfangen den Besucher. Im Innern fallen die vielen Räume mit modernen Multimedia-Boards auf. Auf dem Gebäude eine große Dachterrasse – Mitarbeiter können hier im intensiven Berufsalltag durchatmen.

Von 300 ging die Mitarbeiterzahl innerhalb von nur einem Jahr rauf auf nun 500. An dem erst 2018 erweiterten Firmensitz muss nun schon wieder angebaut werden, damit alle Angestellten Platz finden.

Ein Gespräch mit Sebastian Braun – dem Mann, der hinter der Erfolgsstory steht und Cheplapharm mit seiner Schwester Bianca Juha führt.

OZ: Herr Braun, Sie leiten das aktuell wohl am stärksten wachsende Unternehmen in MV. Dennoch wissen viele Menschen im Land nicht, was Sie genau machen. Wie würden Sie es erklären?

Sebastian Braun: Mit Nutella. Das esse ich gern und das taugt gut als Beispiel. Wenn Nutella ein Medikament wäre, dann würden wir die Rezeptur, die Rechte – also die Marke und den bestehenden Umsatz – kaufen und es dann weitervertreiben. Und wir würden versuchen, das Produkt noch leckerer und gesünder zu machen.

„Erfinden“ Sie auch ganz neue Medikamente?

Nein, als mittelständisches Unternehmen ist Grundlagenforschung nicht unsere Sache. Für uns geht es wirklich darum, etablierte Pharma-Produkte am Ende ihrer Reifephase zu erwerben, in unser Produktportfolio zu integrieren und dafür zu sorgen, dass wir sie am Markt halten, weiterentwickeln und noch besser verkaufen können.

Die Braun-Firmenzentrale im Greifswalder Gewerbegebiet Ziegelhof. Da das Unternehmen wächst, muss nun schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit angebaut werden. Quelle: Stefanie Lemke

Deshalb wäre es für Sie auch keine Option, sich an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu beteiligen?

Nicht in dieser Phase. Wenn es in vielen Jahren bewährte Produkte gegen das Virus gibt, könnte es hingegen sein, dass wir versuchen, die Rechte für ein Mittel zu erwerben.

Wie viele Arzneimittel haben Sie in Ihrem Bestand?

Wir haben aktuell die Rechte für gut 1500 Zulassungen.

Und die versuchen Sie jeden Tag ein bisschen besser zu machen?

Genau. Ein Beispiel: Wir haben die Rechte für Vesanoid, ein Medikament, das mit großem Erfolg bei einer sehr seltenen Unterform der Leukämie verwendet wird. Wir unterstützen nun Studien zur Anwendung dieses Medikaments bei anderen, viel häufigeren Leukämie-Arten, um deutlich mehr Patienten helfen zu können.

Generell sind wir – gerade durch unser besonderes Sortiment mit vielen Wirkstoffen gegen verhältnismäßig seltene Erkrankungen – immer offen, wenn es um Forschung und Weiterentwicklung geht.

Wenn wir sehen, dass eine andere Darreichungsform – zum Beispiel ein Pulver – statt Tabletten besser für einen Patienten geeignet ist, gucken wir auch hier ob wir das umsetzen können.

Rasantes Wachstum Die Cheplapharm Arzneimittel GmbH ist ein zu 100 Prozent familiengeführtes Unternehmen. 2003 wurde sie von der Braun Beteiligungs GmbH gekauft. Die 1998 gegründete Firma startete danach neu mit drei Mitarbeitern um Chef Sebastian Braun. Die beiden heutigen geschäftsführenden Gesellschafter, Sebastian Braun und seine Schwester Bianca Juha, stammen aus der bekannten Unternehmer-Familie Braun. Ihre Eltern Norbert und Dagmar besitzen in der Region mehrere Firmen und gründeten Anfang der 1990er Jahre bei Greifswald die Riemser Arzneimittel AG. Cheplapharm ist besonders in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Durch den Erwerb von weltweiten Verkaufs- und Vertriebsrechten hunderter Medikamente konnte die Firma ihren Umsatz in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfachen und gehört somit zu den wachstumsstärksten Pharma-Unternehmen in Europa. Im kommenden Jahr soll der Umsatz bei einer Milliarde Euro liegen. Dieses Jahr werden voraussichtlich 700 Millionen Euro zu Buche stehen. Die Zahl der Mitarbeiter wird Anfang 2021 bei 500 liegen. Vor drei Jahren waren es noch 150 Angestellte. Für besondere Leistungen erhielt die Greifswalder Firma 2019 und 2020 den „Axia Best Managed Companies Award“ und gilt damit als eines der bestgeführten Unternehmen Deutschlands.

Welches Medikament ist Ihr Liebling im Portfolio, der „ Mercedes“ im Rennstall?

Da wir einige Medikamente gegen lebensbedrohliche Erkrankungen im Sortiment haben, wäre es unethisch, einen Liebling zu haben. Wir vertreiben aber zum Beispiel Konakion, ein „Welcome“-Medikament, welches seit vielen Jahrzehnten den meisten Babys als Vorbeugung gegen einen lebensbedrohlichen Vitamin K-Mangel direkt nach der Geburt gegeben wird – so etwas ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn der Start ins Leben mit Cheplapharm-Produkten beginnt.

Sie haben Ihren Umsatz 2020 enorm gesteigert und Ihre Mitarbeiterzahl fast verdoppelt. Warum sind Sie so gut durch die Corona-Krise gekommen?

Die Pharma-Industrie ist sicher grundsätzlich etwas krisenunabhängiger als andere Branchen. Aber uns kommt auch zugute, dass wir uns schon vorher breit und krisensicher aufgestellt haben. Unsere Produktionsstätten liegen vor allem in Europa, wo während aller Lockdowns im Pharmabereich wegen der Systemrelevanz immer weiter gearbeitet werden konnte. Das war in anderen Bereichen der Welt nicht so. Zudem decken unsere Medikamente ein sehr breites Spektrum von Krankheiten und Beschwerden ab – so dass Verluste bei Arznei, die in der Krise weniger nachgefragt ist, aufgefangen werden durch Wirkstoffe, die nun stärker gekauft werden.

Welche Medikamente wollten die Menschen in der Krise denn besonders?

Vor allem Mittel, die gegen Angstzustände helfen. Sehr hohen Absatz hatten wir zudem bei Dormicum, einem Beruhigungsmittel, das auch verabreicht wird, wenn bei schweren Covid-Verläufen mit der Beatmung begonnen werden muss. Viel weniger verkauft wurden normale Erkältungsmedikamente oder Wirkstoffe gegen Pilzerkrankungen – einfach weil die Hygienestandards mit Corona überall so stark gestiegen sind.

Welche Medikamente werden der Renner im nächsten Jahr?

Für 2021 könnte ich mir auch aufgrund der Corona-Krise sehr gut vorstellen, dass Mittel zur Reduktion von Übergewicht und solche, die beim Alkoholentzug unterstützen, sehr stark nachgefragt sein werden.

Bekannte Unternehmerfamilie in MV: Sebastian Braun und Schwester Bianca Juha (links am Tisch), die geschäftsführenden Gesellschafter von Cheplapharm, und ihre Eltern Norbert und Dagmar Braun, die vor den Toren Greifswalds die Riemser Arzneimittel AG aufbauten und weiterhin an vielen Firmen im Land beteiligt sind. Quelle: OZ-Archiv

Wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown im März haben Sie erstmals eine Hochzinsanleihe am internationalen Bondmarkt platziert, was Ihnen 500 Millionen Euro frisches Kapital bescherte – womit Sie Lizenzen für weitere 25 Markenprodukte im Wert von insgesamt einer Milliarde Euro erwerben konnten. Hatten Sie da schon ein Gefühl, dass es der letzte Moment sein könnte, bevor die Kapitalmärkte dichtmachen?

Das war auch Glück. Aber es hat uns in die komfortable Situation gebracht, dass wir in Ruhe den Markt sondieren und uns die besten Produkte aussuchen konnten, denn unsere Mitbewerber konnten in diesem Moment finanziell kaum dagegenhalten. Die neuen Lizenzen werden uns nun helfen, weiter so enorm zu wachsen und unseren Jahresumsatz 2021 auf eine Milliarde Euro zu steigern. Das ist schon ein unternehmerisches Ziel, von dem ich lange geträumt habe, ein echter Meilenstein.

Was haben Sie in der Corona-Krise als Unternehmer gelernt?

Wie wichtig die Digitalisierung ist. Wir brauchen sie jetzt mehr denn je für unsere Prozesse, in der Kommunikation und Produktentwicklung. Aber auch, wie wichtig das Miteinander ist. Gerade in einer Zeit, da sich so viele Prozesse ändern, braucht man ein eingespieltes Team, das sich vertraut. Das Neue in vielen Situationen hat mir gleichzeitig gezeigt, wie wichtig und belebend Veränderung in einem Unternehmen ist.

Aber Sie müssen doch auch sehr viel reisen, um Ihre Produkte zu vermarkten, Ihre Medikamente werden – zumeist mit dem Flugzeug – in 120 Länder verschickt. Wie war das in einer Zeit möglich, da der Flugverkehr nahezu zum Erliegen kam?

Was den Reiseverkehr unserer Mitarbeiter betrifft, haben wir umgedacht. Wir versuchen, nun alles komprimierter zu machen und Reisen zu sparen. Was den Transport unserer Medikamente betrifft, war es zuweilen schon kompliziert, da sie normalerweise im Bauch von Linien-Maschinen „mitfliegen“. Doch dieser Verkehr brach in Höchstzeiten der Krise um 80 Prozent ein. Wir haben dann tatsächlich auch eigene Maschinen gechartert – zum Beispiel eine Boeing 737 nach Nigeria.

Sie haben nach Ihrem BWL-Studium in Greifswald selbst mit einem Start-up begonnen, zunächst mit Cheplapharm als ein Zwei-Mann-Betrieb. Was würden Sie Gründern jetzt in der Corona-Krise raten: abwarten oder sich ins Unternehmerleben stürzen?

Auf jeden Fall loslegen. Denn diese Zeit jetzt bietet große Chancen, weil viel im Umschwung ist. Aber eine gute Geschäftsidee ist wichtig. Ich muss als Gründer klar sagen können: Das ist mein Geschäftsmodell. Das genau will ich machen und damit überzeuge ich. Das muss einfach formuliert sein, um Geldgeber ins Boot zu holen. Da sollte man dran feilen. Manch wichtiger Unterstützer liest solche Konzepte abends nach einem langen Tag bei Fußball und Bier. Da muss das alles gleich klar sein. Wir unterstützen heute ja auch andere Pharma-Start-ups und sehen, wie wichtig ein guter Businessplan ist. Es gibt viele kreative Köpfe im Gründerbereich, aber was nutzt mir ein 500-PS-Motor, wenn ich nicht die Reifen ans Auto und die Kraft auf die Straße bekomme.

Letzte Frage zu Ihrem Firmenstandort: Bei einem international agierenden Unternehmen wie Cheplapharm ist zu vermuten, dass an zentraleren Standorten manches leichter fiele als in Vorpommern. Warum also Greifswald?

Weil wir familiär eine große Verbundenheit zu der Region haben und es in MV auch viele Vorteile gibt – kurze Kommunikationswege zu Entscheidungsträgern und auch weniger Konkurrenz von Arbeitgebern um die besten Köpfe. Wir bekommen sehr gutes Personal durch Absolventen der Uni, und auch für international renommierte Mitarbeiter der Branche ist Greifswald längst kein Ausschlusskriterium mehr. Greifswald bietet Lebensqualität. Natürlich ist das Reisen von Vorpommern aus etwas schwerer, aber das kriegen wir organisiert.

Von Alexander Loew