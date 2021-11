Cheplapharm ist der Vorreiter: Großspende für die OZ-Weihnachtsaktion

Greifswald

Mit einer tollen Großspende startet die diesjährige OZ-Weihnachtsaktion, mit deren Hilfe 50 Mädchen und Jungen aus einkommensschwachen Familien ein einwöchiges Sportferienlager spendiert wird. Organisiert wird das Camp vom Stadtsportbund Greifswald. Grundschulkindern soll eine unbeschwerte Zeit ermöglicht werden, in der die Bewegung im Mittelpunkt steht und sie jeden Tag einen neuen Sportverein der Hansestadt kennenlernen werden.

Sebastian Braun, Chef des weltweit agierenden erfolgreichen Pharmaunternehmens aus Greifswald, hat vom Sport-Projekt für Greifswalder Kinder über die OZ erfahren. Am Sonntagvormittag meldete er sich mit einer großartigen Nachricht: „Ich finde es ganz toll, dass Kinder selbst erleben können, wie wichtig körperliche Betätigung ist. Das dient nicht nur der Gesunderhaltung, sondern schafft auch Selbstvertrauen“, sagt der zweifache Familienvater. Aber weil es eben noch viele Familien gebe, die sich den Mitgliedsbeitrag im Sportverein nicht leisten können, habe die Chefetage entschieden, die Weihnachtsaktion zu unterstützen. „Deshalb unterstützen wir das Vorhaben und stellen dafür 3000 Euro zur Verfügung“, sagt der erfolgreiche Firmenchef.

Gemeinschaftssinn wird gestärkt

Cheplapharm gehört über 20 Jahren zu den verlässlichen Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion, die stets mit einer großen Spende zur Stelle waren. Dass es in diesem Jahr sagenhafte 3000 Euro sind, hat nicht nur mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und der Bodenständigkeit der Geschäftsführung zu tun, sondern vor allem mit dem Projekt. Wie Sebastian Braun sagt, imponiere ihm besonders, dass nicht nur das Erfüllen von Wünsche wie etwa neue Sportbekleidung im Mittelpunkt stehe, sondern die Grundschulkinder auch selbst in verschiedenen Vereinen aktiv werden. „Zudem stärkt das Ferienlager den Gemeinschaftsinn, eine wichtige Eigenschaft, um später im Leben erfolgreich bestehen zu können.“

Cheplapharm überzeugt seit Jahren auf dem sehr dynamischen Pharma-Markt. Zum Portfolio gehören die Rechte an etwa 100 verschiedenen Medikamenten. Sie werden unter anderem in den Bereichen Onkologie, Geriatrie, Gynäkologie, Dermatologie und Kardiologie, bei Knochen- und Atemwegserkrankungen, bei Schlafstörungen und vielen anderen lebenswichtigen Bereichen in mehr als 100 Ländern der Welt Patienten verabreicht. Die Mitarbeiterzahl ist mittlerweile auf über 450 gestiegen. Der Umsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfacht – die Greifswalder gehören somit zu den wachstumsstärksten Pharma-Unternehmen in Europa. Und in diesem Jahr soll der Umsatz von Cheplapharm bei einer Milliarde Euro liegen.

Bitte an weitere Firmen, OZ-Weihnachtsaktion zu unterstützen

Sebastian Braun hofft, dass weitere Unternehmen der Region seinem Beispiel folgen und die OZ-Weihnachtsaktion mit einer Spende unterstützen. „Die Mädchen und Jungen haben es verdient, dass möglichst viele von ihnen am einwöchigen Sportferienlager teilnehmen können“, wirbt er.

