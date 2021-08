Christian Bartelt (FDP): Wie es ist, darf es nicht bleiben

Spantekow

Christian Bartelt will für die FDP den Wahlkreis 16 in Berlin vertreten. Der 44-Jährige lebt und arbeitet mittendrin, als Zahnarzt hat er eine eigene Praxis in Spantekow, südöstlich von Anklam. Seit 2002 ist er bereits für die freien Demokraten aktiv, unter anderem auch auf kommunaler Ebene im Kreistag. Der Familienvater von drei Kindern kandidiert, weil er voller Überzeugung ist, „dass Deutschland unbedingt umfassend modernisiert werden muss.“ Er und die Parteikollegen von den Freien Demokraten hätten dazu die besten Ideen, wie das geschehen solle.

Aus Bartelts Sicht habe die Corona-Krise sehr deutlich gezeigt: „Wie es ist, darf es nicht bleiben.“ Ein zukunftsfähiges Deutschland brauche einen modernen Staat, der die Digitalisierung voranbringt, Bildung neu denkt und der die Wirtschaft nicht durch Bürokratie und hohe Steuern ausbremst, sondern auf Innovation und ein freiheitliches und selbstbestimmtes Leben und Handeln setzt, findet Bartelt.

Berlin braucht liberale Ideen und einen Anteil Lokalpatriotismus

Sollte er das Direktmandat für den ländlichen Raum gewinnen, will er dafür sorgen, dass in Berlin möglichst viele der liberalen Ideen und Gedanken politisch umgesetzt werden. „Besonders als jemand, der das Direktmandat gewonnen hat, dann auch gepaart mit einem gewissen Anteil an Lokalpatriotismus“, erklärt Bartelt.

Dabei gibt es für ihn ein besonders wichtiges Thema: eine gute finanzielle Grundlage. Die brauche ein funktionierender Staat. „Um speziell nach den letzten anderthalb Jahren die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen und sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, ist es wesentlich, bürokratische Hürden abzubauen und nicht mit weiteren Steuererhöhungen Sabotage am Aufschwung zu betreiben“, umreißt Bartelt seine Ziele und möchte dabei nicht seine Heimat vergessen.

Denn, so führt er auf, mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung lebe, wie in Vorpommern, auch im ländlichen Raum. „Trotzdem hat man zunehmend das Gefühl, dass gerade Bundespolitik vor allem für die urbanen Bereiche gemacht wird.“ Ein Missstand, der so nicht hinnehmbar ist. Deswegen möchte Bartelt diesem Trend entgegenwirken und unbedingt dafür Sorge tragen, dass es wieder eine klare Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land gebe.

Von Philipp Schulz