Christian Pegel (SPD): Greifswald hat eine Vorbildfunktion in Mecklenburg-Vorpommern

Greifswald

Chistian Pegel geht als Verteidiger des Direktmandats ins Rennen. Ihn wählten 2016 die meisten Greifswalder in den Landtag. Dort ist der ausgebildete Rechtsanwalt nicht nur Abgeordneter, sondern auch Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Der 47-Jährige ist bereits seit der Wende politisch aktiv. Zunächst bei der Jugendorganisation der SPD, den Jusos. Im selben Jahr trat er auch in die SPD ein und engagierte sich bei der Schülerzeitung, an der Universität Greifswald hochschulpolitisch und in der Kommunalpolitik der Stadt.

Pegel kandidiert, um die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiter fortzusetzen, wie er selbst sagt. „Gemeinsam konnten wir Greifswald Schritt für Schritt besser machen. Wir haben guten, bezahlbaren Wohnraum geschaffen, wir konnten die Arndt-Schule sanieren und die Finanzierung der neu zu bauenden Grundschule sichern, mit der Kita „Tausend Farben“ einen Neubau einweihen, in der Makarenkostraße Studierenden ein bezahlbares Zuhause ermöglichen, mit dem Stadtarchiv ein neues Denkmal in der Stadt setzen und viele weitere Projekte angestoßen“, zählt er die aus seiner Sicht erfolgreichen vergangenen Jahre auf. Der kürzlich verliehene „European Energy Award“ zeige zudem, dass Greifswald in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine Vorbildfunktion in Mecklenburg-Vorpommern einnehme. Erfolge, an die Pegel gerne anknüpfen möchte.

Wohnen ist wichtige Zukunftsfrage

Auch auf Landesebene konnte viel für Greifswald getan werden, meint Pegel. Er zählt unter anderem die Einführung des Azubi-Tickets, der Schaffung von neuem bezahlbaren Wohnraum und der Etablierung der beitragsfreien Kita als Erfolge auf, bleibt aber auch kritisch: „Gerade bei der Frage der Zukunft des Wohnens müssen wir weiter dranbleiben und in vielen Prozessen auch unbürokratischer werden.“

Als Gewinner des Direktmandates will Pegel die Stadt gemeinsam mit Greifswalderinnen und Greifswaldern im positiven Sinne weiterentwickeln. Neben dem bezahlbaren Wohnraum und der Energiewende gehe es ihm dabei auch um eine „konsequente Weiterentwicklung des Universitäts- und Uniklinikstandortes Greifswald.“

Das gehe jedoch nicht ohne eine bessere digitale Infrastruktur, digitale Ideen für Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheitsversorgung sowie bezahlbare Wohnungen, „um als Lebens- und Arbeitsstandort endgültig unschlagbar zu sein – diesen erfolgreich begonnen Weg will ich fortsetzen.“

Von Philipp Schulz