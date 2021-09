Christoph Volkenand (Tierschutzpartei): „Vermisse die Weitsicht in der Landespolitik“

Greifswald

Christoph Volkenand möchte für die Tierschutzpartei in den Landtag einziehen. Der 50-jährige Greifswalder ist Orchesterwart und, seitdem er 18 Jahre alt ist, politisch aktiv. Damals hat er sich in einer Greenpeace-Kontaktgruppe engagiert, lokal eine eigene Umweltgruppe und sogar eine politisch aktive Umwelt-AG an der Schule gegründet. Seit 1990 ist die Klimakrise sein politischer Schwerpunkt. In den späten 90ern wurde er in der Greifswalder Kommunalpolitik vielfältig aktiv, erst 2019 auch parteipolitisch bei der Tierschutzpartei.

Nun kandidiert er auch für den Landtag. Der aktuellen Politik stellt Volkenand dabei kein gutes Zeugnis aus. „Vieles läuft komplett in die falsche Richtung“, erklärt er. „Mein Hauptmotiv ist, mich für einen deutlich entschlosseneren Kurs in der Klimapolitik einzusetzen.“ Zwar würden fast alle etablierten Parteien von dem Erreichen des 1,5-Grad-Ziels reden, aber die konkret verabschiedeten oder angekündigten Maßnahmen seien dafür völlig unzureichend. Zudem vermisse Volkenand die Weitsicht in der Landespolitik.

Solardachpflicht im ganzen Land?

Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Bildungspolitik oder Ausbau des ÖPNV können nur auf Landesebene gedreht werden. „Deshalb möchte ich gerne im Landtag dazu beitragen, dass ein Politikwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit und mehr sozialer Gerechtigkeit stattfindet“, erklärt er.

Volkenand sieht auch deutlichen Handlungsbedarf bei der Unterstützung von Kindern. Sei es bei den Schulen, Nachhilfe, der Schulsozialarbeit oder bei psychologischen Beratungsangeboten. Dazu brauche es mehr Geld. Zudem brauche das Land Maßnahmen, die den Klimawandel schneller bekämpfen. Das wären für ihn Förderprogramme und zinsfreie Darlehen für die Umrüstung von Öl- und Gasheizungen auf Wärmepumpen, ein attraktives Angebot des ÖPNV mit günstigen Tickets, die Renaturierung von Mooren und ein massiver Ausbau der Radinfrastruktur auf gesamter Landesebene. Außerdem kann sich Volkenand vorstellen, eine Solardachpflicht verpflichtend einzuführen. Das gilt für Greifswald und das ganze Land: „Mein wichtigstes Thema ist die schnelle, entschlossene und sozial gerechte Bekämpfung der Klimakrise auf allen Ebenen.“

Darüber hinaus setzt sich Volkenand auch für die Abschaffung der Massentierhaltung, nachhaltigen sozialen Wohnungsbau und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen ein.

