Rostock

MV lockert die Corona-Regeln immer weiter. Nachdem Autokinos bereits seit 21. Mai wieder Filme zeigen dürfen, können auch alle anderen Filmtheater ab 21. Juni öffnen. Die größte Kinokette des Landes, Cinestar, mit Häusern in Rostock, Stralsund, Greifswald, Wismar, Neubrandenburg und Waren (Müritz), hat nun jedoch angekündigt, erst ab 1. Juli Gäste zu empfangen.

Die gesamte Branche habe sich mit großer Mehrheit darauf verständigt, dieses Datum als Termin für den Neustart vorzusehen, wie aus einer Pressemitteilung der Cinestar-Gruppe hervorgeht. „Für die Lichtspielhäuser ist es zwingend notwendig, gemeinsam zu öffnen, denn nur dann können neue Filme gestartet werden“, erklärt Geschäftsführer Oliver Fock.

Öffnung nur ohne Maskenpflicht im Kinosaal

Doch noch zwei weitere Faktoren seien essentiell für die Öffnung, wie Fock sagt: „Die Maskenpflicht im Kinosaal muss wegfallen und es muss möglich sein, die Kinos bis zu 50 Prozent auszulasten.“ Nur so könne ein Filmtheater annähernd wirtschaftlich arbeiten.

In Lübeck laufe bereits seit Mitte Mai ein Pilotprojekt unter diesen Bedingungen. „Es funktioniert wunderbar. Unsere Lüftungsanlagen, die bundesweit in unseren Häusern eingebaut sind, saugen die Aerosole sofort nach oben ab. Zudem wird im Kinosaal ohnehin nicht viel gesprochen, sodass es kaum zur Aerosol-Bildung kommt“, erläutert der Geschäftsführer. Im Foyer herrsche natürlich dennoch Maskenpflicht.

Fock ist zuversichtlich, dass sich die Corona-Lage in den kommenden Wochen weiter entspannen wird und einem Start in gut vier Wochen nichts im Wege steht: „Diesen Vorlauf brauchen wir aber noch, um alles vorzubereiten.“ Die Lager sind leer, die Zulieferer müssen ebenfalls erst Ware besorgen, die Mitarbeiter müssen aus der Kurzarbeit geholt, Abläufe getestet werden. Und auch die Filme müssen zuerst beworben werden. „Dafür können wir zum Start endlich langerwartete Kinoneustarts präsentieren“, freut sich der Cinestar-Chef. Mit dabei sind unter anderem „A Quiet Place 2“, „Godzilla vs. Kong“ und „Cats & Dogs 3 -Pfoten vereint!“.

Kinos in Bad Doberan und Kühlungsborn öffnen im Juni

Ebenfalls erst am 1. Juli möchte das „Lichtspielhaus Wundervoll“ (Liwu) in Rostock loslegen. „Wenn sich coronabedingt nichts mehr ändert“, betont Geschäftsführerin Anne Kellner. Im Schnitt können dann 35 Besucher in den Saal. „Wir planen wieder mehr Zeit zwischen den Vorstellungen ein, der Notausgang wird zum Hauptausgang. Wie im vergangenen Jahr – wir sind ja schon in Übung“, meint sie. Aktuell ist es aber auch dort noch so, dass die Gäste während des Films eine Maske tragen müssten. „Nur zum Essen und Trinken darf sie abgenommen werden“, erklärt Kellner. Dennoch sei man im Liwu frohen Mutes und freue sich auf die Gäste.

Schon eher, nämlich bereits am erlaubten 21. Juni, öffnen zum Beispiel das Ostseekino sowie das Strandkorbkino in Kühlungsborn. Täglich soll es dann Filmvorführungen geben. Am 23. Juni folgt das Kino in Bad Doberan mit den Mittwochs-Vorstellungen. Immer um 17 und 20 Uhr wird ein Film gezeigt.

