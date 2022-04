Hunderte Greifswalderinnen und Greifswalder trainieren für den Citylauf. Ob die Staffelläufer über je 2,5 Kilometer oder der Hauptlauf mit 10 Kilometern – was die Läufer eint, ist die Lust am Sport und der Bewegung. Die OZ hat Teilnehmer wenige Wochen vor dem wichtigsten Lauf in der Hansestadt gefragt, warum sie mitmachen, wie sie trainieren und welche Ziele sie haben.