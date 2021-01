Einzelhandel - „Click and Collect“: Was Menschen in MV jetzt alles bei den Händlern abholen

Viele Händler in MV leiden stark unter dem zweiten Corona-Lockdown. Einige helfen sich mit Online- und Abholservice. Kunden schätzen diesen Service sehr. Das Prinzip: Per Telefon anrufen oder online bestellen – und kurz danach selbst abholen. Eine Stippvisite.