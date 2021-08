Cocktails gegen Müll: Strandbar in Lubmin startet ungewöhnliche Aktion 

Greifswald/Lubmin

Schon als Kind kreierte Fatlind Memaj gemeinsam mit seinem Cousin ein eigenes Getränk aus verschiedenen Saftsorten. Rund zwölf Jahre später prangt nun genau dieser alkoholfreie Cocktail mit dem Namen „AF Tango“ auf der Karte an der „Adria“-Strandbar in Lubmin. Wer den Drink bestellt, erhält eine Mischung aus Erdbeer- und Kirschsaft, der mit Ginger Ale und Pfirsichsirup abgerundet wird. „A und F sind die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen“, erzählt Fatlind Memaj lachend und mit ein bisschen Stolz in der Stimme.

So gut wie jeden Tag steht der 22-Jährige als Barkeeper hinter dem Tresen und mixt gemeinsam mit seinem anderen Cousin Rinor Alickaj klassische Cocktail-Kreationen wie Caipirinhas, Piña Coladas oder Mojitos. Seit 2015 gibt es die Beachbar, die sich nur wenige Meter von der Seebrücke entfernt befindet.

Inhaber ist Memaj’s Onkel, der auch die Pizzeria Adria im Seebad betreibt. Nach der Schule absolvierte der junge Mann zunächst eine Ausbildung im Einzelhandel. „Mein Bruder, der die Bar gemeinsam mit meinem Onkel gestartet hat, wollte nicht mehr. Deshalb hat es sich für mich ergeben, sie zu leiten“, blickt er zurück. Es ist ein Traumjob, wie er sagt.

„Ich musste bei uns auch schon viele Kunden ermahnen“

Doch eines stört den jungen Mann gewaltig: Müll, der achtlos am Strand zurückgelassen wird und Kippenstummel, die im Sand ausgedrückt werden. Obwohl jeder Platz in der Strandbar mit Aschenbechern ausgestattet ist, gebe es Gäste, die die Reste der Zigaretten vorzugsweise auf den Boden schmeißen, berichtet der Barchef. „Ich gehe selbst gern hier am Strand spazieren. Gerade durch die Pandemie ist mir aufgefallen, dass die Verschmutzung zugenommen hat. Vor allem was die Zigarettenstummel angeht. Ich musste bei uns auch schon viele Kunden ermahnen.“

Doch was dagegen tun? Das Team hat am Montag eine besondere Aktion gestartet, die noch bis zum Sonntag (22. August) läuft. Besucher des Strandes, die vor Ort Müll einsammeln, erhalten Rabatte auf die Cocktails an der Bar. „Wer uns einen vollen Kaffeebecher mit Zigarettenstummel bringt, bekommt sogar einen Cocktail seiner Wahl gratis“, erklärt Memaj. Die passenden Kaffeebecher gibt es an der Bar.

Gemeinsame Müllsammelaktion zum Abschluss

Am Sonntag um 11 Uhr soll es dann nochmal eine gemeinsame Müllsammelaktion geben. „Wir wollen uns dann mit den Kunden an der Bar treffen und mit großen Müllsäcken am ganzen Lubminer Strand Müll aufsammeln. Jeder der mithilft, bekommt auch da als Dankeschön einen Cocktail umsonst“, so der Barchef weiter.

Der Strand in Lubmin zählt zu den beliebtesten in der Region. Nicht ohne Grund: Denn er ist nicht nur ein Hotspot für Sonnenanbeter, sondern auch für Kite- und Wind-Surfer. Neben der Promenade und der Seebrücke verfügt er zudem über einen Sportabschnitt für Beachvolleyball. Vor einigen Jahren kam die Strandbar hinzu.

Bar organisiert hin und wie Veranstaltungen mit Live-Musik

In der Anfangszeit um 2016 und 2017 herum sei der Betrieb eher schleppend angelaufen, berichtet Memaj. „Es wurde aber von Jahr zu Jahr besser. 2019 ging es dann richtig für uns los.“ Die Pandemie bescherte der Bar nochmals einen Aufschwung: „Die Leute sind eher in Deutschland geblieben. Viele Urlauber waren zum ersten Mal hier und sind auch in diesem Jahr wieder gekommen.“

Nach und nach vergrößerte sich die Location. Mittlerweile gibt es fast 200 Sitzplätze. Neben Liegestühlen finden sich zwischendrin auch aus Paletten gefertigte Sofas im Sand wieder. Während tagsüber vorwiegend Cocktails ohne Alkohol von Strandbesuchern zum Mitnehmen bestellt werden, füllen sich die Sitzplätze vor allem in den Abendstunden.

Sonnenuntergang unter Palmen mit Cocktails

Die Gäste blicken dann direkt auf den Sonnenuntergang über dem Meer, während die drumherum aufgehängten Lichterketten im Wettstreit mit der Abenddämmerung leuchten. Neben dem normalen Betrieb organisiert das Team ab und zu während der Saison auch andere Veranstaltungen mit Live-Musik. Die nächste ist im September geplant.

„Auch für uns ist jeder Sonnenuntergang am Abend etwas Besonderes. Es fühlt sich für uns manchmal wie Urlaub an“, sagt Memaj. Die Bar öffnet meist am Nachmittag und schließt in den späten Abendstunden. Zum Oktober hin wird sie per Kran abgebaut und gelagert, bis sie im Frühjahr wieder an den Platz zurückkehrt, wo sie hingehört: nämlich an den Lubminer Strand.

Von Christin Lachmann