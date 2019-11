Erster Preis für Comic über feministische Dichterin aus Greifswald

Greifswald/Leipzig

Die Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621 bis 1638) bewegt auch fast 400 Jahre nach ihrer Geburt die Kunst und die Juroren von Wettbewerben. Für seine Graphic Novel „ Sibylla“, also einen illustrierten Roman, bekommt der Leipziger Zeichner Max Baitinger den Comicbuchpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung.

Max Baitinger bekommt den Comicbuchpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung Quelle: privat

Als Sieger erhält er 20.000 Euro für das „Erwachsenen-Comic“, weitere neun Preisträger bekommen je 2.000 Euro. Die Preisverleihung erfolgt erst im Mai 2020, ein Jahr später wäre die „pommersche Sappho“ 400 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum, also 2021, soll die Graphic Novel im Berliner Verlag Reprodukt erscheinen. 83 Autoren und Zeichner aus Deutschland, Österreich, Argentinien und der Schweiz hatten sich 2019 beworben. Baitinger war bereits 2016 mit „Röhner“ Finalist beim Comicbuchpreis.

Noch arbeitet der Leipziger an seinem neuen Comicband. Das ist auch Voraussetzung für diesen Preis, es darf nicht fertig sein. Nach dem letzten Besuch in Greifswald im Juni schließt der Künstler jetzt seine Recherche ab. Er arbeitet die Ergebnisse in ein etwa 160 Seiten starkes Szenenbuch ein, aus dem ein gezeichnetes Manuskript entsteht. Im Comic werden Begegnungen mit Greifswalder Experten einen Platz finden.

Schwarz schrieb auch feministische Gedichte

Baitinger fasziniert das Leben der hochbegabten jungen Frau mitten im Dreißigjährigen Krieg. „In ihren Texten spiegeln sich gesellschaftliche Diskurse der Zeit, Sittenlehre und religiöses Bekenntnis“, sagt er. Das Werk der Greifswalderin sei auch heute interessant. Max Baitinger erinnert daran, dass die Erlanger Professin Erika Gerber Schwarz mit „Ein Gesang wider den Neidt“ das „erste kompromisslos feministische Gedicht der Weltliteratur“ zuschrieb.

Michael Gratz wirkt im Sibylla-Schwarz-Film mit Quelle: P. Binder

Inspiration für Film- und Theatermacher

Für seine Recherche stehen Baitinger der Verleger Bertram Reinecke, der in Greifswald studiert hat, und der Sibylla-Schwarz-Verein zur Seite. Deren Mitglied, der Greifswalder Germanist Michael Gratz, arbeitet seit Jahren an einer neuen Ausgabe des Werkes der Dichterin. Im nächsten Jahr soll Band eins erscheinen.

Szene aus einer Musiktheater-Aufführung von „Ist Lieb ein Feur“ Quelle: Opernale

Sibylla Schwarz hat in jüngster Zeit auch andere Künstler inspiriert. Erinnert sei nur an den Film, den der Nordistik-Professor Walter Baumgartner mit Freunden produzierte und die erfolgreiche Opernale-Aufführung „Ist Lieb ein Feur“ nach einem Theaterstück von Ulrich Frohriep.

Zur 400. Wiederkehr des Geburtstages plant der Sibylla-Schwarz-Verein bereits eine ganze Reihe von Veranstaltungen wie einen Festakt am 14. Februar, eine Ringvorlesung und eine szenische Lesung im Theater. Auch die Idee eines Denkmals für Greifswalds große Tochter wird diskutiert. Außerdem soll eine Reihe von Waren mit Bezug auf Sibylla Schwarz produziert werden.Rettung für Greifswalder Schwarz-Haus?

Der Verein möchte auch ein Sibylla-Schwarz-Haus in ihrem Geburtshaus Baderstraße 2 einrichten. Das Denkmalhaus steht seit vielen Jahren leer, die Stadtpolitik und Bürger kämpfen für eine Sanierung. Ein Versuch, Eigentümer Cornelius Siller zu enteignen, scheiterte. Aktuell arbeitet die Stadt an einer gütlichen Einigung mit Siller, die Enteignungsoption ist aber nicht vom Tisch. Der Schwarz-Verein und Siller unterzeichneten im Frühjahr eine Absichtserklärung zur Sanierung durch den Besitzer und die spätere Nutzung durch den Verein.

Epitaph der Familie Schwarz im Greifswalder Quelle: Eckhard Oberdörfer

