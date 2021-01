Corona-Ärger: Greifswalder Einzelhändler starten Onlinekampagne

Greifswald

Greifswalder Einzelhändler haben am Montag die Onlineaktion „Wir machen auf_merksam“ gestartet. In den Schaufenstern etlicher Geschäfte hängen ab sofort die Plakate, mit denen die Unternehmer auf ihre existenzbedrohende Lage und fehlende politische Unterstützung im Corona-Lockdown aufmerksam machen.

Einzelhandel wehrt sich gegen Benachteiligung

Jens Krafczyk, Inhaber des Männermodehauses Krafczyk, geht davon aus, dass ein Drittel der Textil- und Schuhhändler den aktuellen Lockdown nicht überleben wird. „Derzeit ist vollkommen unklar, ob wir Coronahilfe bekommen werden und wie hoch sie sein wird“, sagt Krafczyk.

Anzeige

Als die Politik im November des Vorjahres entschieden habe, die Gastronomie und Hotellerie mit 75 Prozent des Umsatzeinbruches zu entschädigen, sei das ein „politischer Schnellschuss“ gewesen, bei dem nicht bedacht wurde, dass es auch Mittel für den Einzelhandel geben muss, wenn dieser ebenfalls betroffen ist. „Nun hat die Regierung der Gastronomie und der Hotellerie riesige Summen versprochen und wir gehen leer aus“, sagt Krafczyk.

Jens Krafczyk geht davon aus, dass ein Drittel der Textil- und Schuhhändler, den derzeitigen Lockdown wirtschaftlich nicht überlebt. Quelle: Katharina Degrassi

Kritik an komplizierter Beantragung der Hilfen

Für den Handel gibt es lediglich eine Überbrückungshilfe in Form eines Zuschusses zu den monatlichen Fixkosten, also für Miete und Strom. Die Höhe des Fixkostenzuschusses variiert zwischen 30 und 90 Prozent, je nachdem, in was für einer Höhe die Händler den Umsatzrückgang nachweisen können.

„Die Anträge sind derart kompliziert, dass für uns noch nicht absehbar ist, wie viel Geld wir bekommen“, sagt Birgit Jesske vom Modehaus Jesske im Greifswalder Domcenter. Sie moniert: „Das ist kein einziger Cent Ausgleich für entgangene Umsätze. Derzeit hängt Ware in unseren Häusern, die wir nicht verkaufen können und wir müssen neue Ware bestellen, ohne dass wir wissen, wie es weitergeht.“

Michael Franke (l.) und Birgit Jesske, beide von Jesske-Moden, fordern mehr Hilfe von der Politik im Lockdown. Quelle: Katharina Degrassi

OB macht auf schwierige Situation aufmerksam

Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zeigt sich solidarisch mit den Händlern und wirbt auf seiner Facebook-Seite für „Wir machen auf_merksam“. „Bitte unterstützen Sie unsere Geschäfte und Betriebe, indem Sie deren Online-Angebote nutzen“, schreibt Fassbinder. „Der Einzelhandel ist in einer schwierigen Situation. Es geht nicht nur um einzelne Betriebe, es geht auch um die Zukunft unserer Innenstädte.“

Individueller Service bringt ein Prozent Umsatz

Sowohl Krafczyk-Moden als auch das Modehaus Jesske bieten einen individuellen Verkaufsservice an. Telefonisch kann ein Termin vereinbart werden, bei dem der Kunde einzeln das Geschäft betreten, Mode aussuchen, anprobieren und kaufen kann. „Das ist ein Service, den wir für unsere Kunden anbieten, der ihnen zeigt, dass wir uns um sie kümmern. Das kann allerdings finanziell nichts abfedern. Wir sprechen hier über einen Prozent des Umsatzes“, so Krafczyk.

Von Katharina Degrassi