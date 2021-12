Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Montag, 13. Dezember, den siebten Tag in Folge in der höchsten Warnstufe der Corona-Ampel des Landes: Damit gelten künftig die schärferen Maßnahmen der Warnstufe Rot plus. Die Einordnung bedeutet, dass auch der Weihnachtsmarkt in Greifswald schließen muss. Bis mindestens Dienstag, 14. Dezember, darf er aber noch öffnen. Denn ab wann die Regel greift, steht noch nicht fest.

„Wir erlassen dazu definitiv heute keine Allgemeinverfügung“, sagte Landrat Michael Sack (CDU) am Montag. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald arbeite an einer Lösung, sagte eine Kreissprecherin auf OZ-Nachfrage. Frühestens könnten die Regeln somit ab Mittwoch greifen.

Der Landkreis und das Gesundheitsministerium hatten sich am Montag darauf verständigt, dass eine weitergehende Überlastung des Gesundheitssystems droht, was Voraussetzung für die Einstufung zu Rot plus ist. Das bestätigte Alexander Kujat, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums. Allerdings müsse der Landkreis das amtlich verkünden.

Weitere Einschränkungen gelten

In der vergangenen Woche wurden die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes nach einer Umfrage unter den Händlern bereits um zwei Stunden pro Tag verkürzt. Die Stadt Greifswald als Veranstalter hatte mit den Händlern zudem beschlossen, den Markt bereits am vierten Advent, statt wie geplant am 21. Dezember, zu beenden. Am Montag wurde auch die Schließung des Weihnachtsmarktes in Stralsund beschlossen.

Die Regeln der höchsten Warnstufe Rot plus gelten bereits in der Hansestadt Rostock, im Landkreis Rostock, der Mecklenburgischen Seenplatte und Vorpommern-Rügen. Damit einher gehen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie die Schließung von Museen und Kinos.

Angespannte Coronalage in Vorpommern-Greifswald

Die Inzidenz der in Vorpommern-Greifswald in einer Woche neu mit dem Coronavirus Infizierten lag am Montag nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 584,5. Die für Coronapatienten vorgesehenen Intensivbetten waren zu 109 Prozent ausgelastet. Die Inzidenz der Krankhauseinweisungen betrug 6,8.

Von Christopher Gottschalk