Corona-Ampel in Vorpommern-Greifswald auf gelb: Was passiert jetzt?

Greifswald/Usedom

Die Corona-Ampel der Landesregierung ist am Dienstag in Vorpommern-Greifswald von Grün auf Gelb gesprungen. Das bedeutet, dass in den kommenden Tagen verschärfte Maßnahmen greifen könnten. So sieht diese Stufe eine Testpflicht beim Friseur, im Kino oder im Innenbereich von Restaurants für nicht genesene sowie vollständig Geimpfte vor.

Die in der Verordnung geregelten Testerfordernisse werden jedoch erst ab dem übernächsten Tag gelten, sobald der Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen gelb oder einer höheren Stufe zugeordnet wird.

Fünf infizierte Patienten an der Uni-Medizin Greifswald

Hauptkriterium des Ampel-Systems ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Stand Dienstag liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis bei 53,4. Berücksichtigt wird jedoch auch die Anzahl der Patienten, die mit Corona infiziert und stationär in den Kliniken behandelt werden (Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten) und wie viele davon auf den Intensivstationen verlegt werden müssen (ITS-Auslastung).

Doch wie sieht es aktuell in den Kliniken aus? „Wir haben insgesamt fünf mit Corona infizierte Patienten im Haus, davon muss einer intensivmedizinisch betreut werden“, erklärt Christian Arns, Sprecher der Greifswalder Unimedizin.

Stufe Rot: Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen

Ende August wurde die Corona-Ampel der Landesregierung vereinfacht. Sie umfasst mittlerweile nur vier statt sechs Stufen. Eingeordnet wird in den Stufen grün, gelb, orange und rot. Bei Stufe Rot gibt es Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind. Schließungen von Bereichen des öffentlichen Lebens sind jedoch nicht vorgesehen.

Von chl