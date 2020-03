Corona: Arbeitslosmeldung in Greifswald ab sofort telefonisch möglich

Greifswald

Persönliche Vorsprachen in der Arbeitsagentur und im Jobcenter sind aufgrund der Coronavirus-Gefahr ab 18. März nicht mehr erforderlich, teilt Pressesprecherin Kristina Birkholz mit. Das betreffe ebenso die Arbeitslosmeldung. Sie könne telefonisch erfolgen. „Anträge auf Leistungen können formlos via E-Mail oder über die Onlinedienste gestellt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden“, sagt sie.

Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrierten sich alle Agenturen und Jobcenter im Landkreis Vorpommern-Greifswald auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen. „Alle bis zum 13. April vereinbarten Gesprächstermine entfallen“, so Birkholz. Sollte in Notfällen, zum Beispiel bei Mittellosigkeit, eine persönliche Vorsprache erforderlich sein, werde um eine vorherige Terminabsprache gebeten.

Agentur jetzt mit regionaler Rufnummer

Da viele Anrufe erwartet werden, hat die Arbeitsagentur, neben der bekannten kostenfreien Service-Nummer 0800/4 5555 00, eine regionale Rufnummer für den Landkreis Vorpommern-Greifswald eingerichtet. Über die Service-Nummer 03834/517 112 sind die Mitarbeiter Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr erreichbar.

Das Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord ist über die Rufnummer 03834/435 1000 erreichbar. Die Kontaktdaten des Jobcenters Vorpommern-Greifswald Süd findet man auf dessen Internetseite unter www.jobcenter-vgs.de.

Die Stadtinfo bleibt geschlossen. Quelle: Christin Lachmann

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt auch die Greifswald-Information ab sofort bis vorerst einschließlich 19. April geschlossen. Telefonisch bleiben die Mitarbeiter wie gewohnt innerhalb der regulären Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr) unter 03834/853 613 80 und per E-Mail unter stadtinformation@greifswald-marketing.de erreichbar.

„Aus aktuellem Anlass werden auch keine Stadtführungen angeboten. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bei Fragen rund um Veranstaltungstickets wird gebeten, sich an die Veranstalter zu wenden, ob die Events stattfinden und zu welchen Konditionen Tickets zurückgeben werden können“, informiert Mitarbeiterin Theres Behnke.

Ausstellungseröffnung fällt aus

Ebenso bleibt das Caspar-David-Friedrich-Zentrum in Greifswald voraussichtlich bis mindestens 20. April geschlossen. Damit entfällt auch die für den 4. April geplante Eröffnung der Ausstellung „ Núria Quevedo. Malerei und Grafik.“

Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum bleibt ebenfalls dicht. Quelle: OZ

Auch die Nachbarschaftshilfe der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) sagt alle geplanten Veranstaltungen bis 19. April ab.

Die nächste Clubveranstaltung des ACE Auto Club Europa für Mitglieder und Gäste findet wegen der Coronavirus-Epidemie nicht statt. Sie war für den 25. März, 19 Uhr, in der Gaststätte „ Bella Italia“ geplant.

Die Kunsthalle Pommernhus in der Knopfstraße sagt ihre für den 25. März geplante Ausstellungseröffnung „Auf den Punkt gebracht“ ab. Auch die Galerie bleibt vorerst geschlossen.

Abgesagt ist auch der kommende Stilltreff des Vereins La Leche Liga e. V. Er stand am 27. März um 9.30 Uhr im Kalender.

Unternehmerforum wird verschoben

Aufgrund der Bestimmungen zur Corona-Pandemie sagt auch die Kommunalgemeinschaft Pomerania bis auf Weiteres alle Veranstaltungen ab, darunter das für den 31. März geplante Unternehmerforum zum Thema E-Mobilität in Greifswald. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

