Zittern in Züssow: Nachdem in der Anlage des Diakonie-Vereins nach einer Familienfeier zwei Menschen positiv auf das Virus getestet wurden, hat das Kreis-Gesundheitsamt am Freitag weitere Kontaktpersonen untersucht. Die Ergebnisse können aber erst am Montag bekannt gegeben werden, teilte die Verwaltung am Nachmittag mit.