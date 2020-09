Züssow

Vögel zwitschern, ein Betreuer schiebt eine Frau im Rollstuhl zu ihrem Zimmer, eine Gruppe von jungen Erwachsenen steht zusammen und scherzt. Lachen ist zu hören.

Noch sind die Bewohner eher entspannt im Wohnpark des Pommerschen Diakonievereins in Züssow. Zu dem Ensemble in einer parkähnlichen Anlage nahe der Bundesstraße 111 zählen mehrere Wohnhäuser für Behinderte, ein Pflegeheim, betreutes Wohnen und eben das Hotel „Ostseeländer“, in dem nach einer Familienfeier Corona-Erkrankungen bei zwei Gästen festgestellt wurden, wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag bestätigte.

Etwa zehn Tests am Freitag im Gesundheitsamt

Die Stimmung unter den Verantwortlichen am ersten Tag nach Bekanntwerden liegt nun zwischen Hoffen und Bangen. Etwa zehn behinderte Menschen, die für die Diakonie arbeiten und während der Familienfeier im Service direkten Kontakt zu den Erkrankten hatten, werden an diesem Freitag im Gesundheitsamt des Landkreises getestet. Erst wenn unter ihnen ein positiver Fall auftritt, sollen weitere mögliche Kontaktpersonen untersucht werden – das können dann allerdings Dutzende sein.

„Wir müssen jetzt einfach die Ergebnisse abwarten“, sagt Diakonie-Bereichsgeschäftsführerin Birgit Peters, betont aber: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass es keine weiteren Fälle gibt, denn unsere Mitarbeiter achten genau auf alle Schutzmaßnahmen und haben natürlich auch während der besagten Familienfeier Schutzmasken getragen.“

Erste Mitarbeiter aus Quarantäne entlassen

Leichtes Aufatmen gab es ebenfalls nach einer Meldung des Landkreises am Freitagmorgen: Von den 14 Mitarbeitern und Bewohnern des Pommerschen Diakonievereins, für die am Donnerstag Quarantäne angeordnet wurde, sind sechs bereits wieder aus der häuslichen Isolation entlassen worden. Wie die Untersuchungen ergaben, hatten diese keinen direkten Kontakt zu den Gästen der Familienfeier, sagte die Sprecherin des Diakonievereins Manuela Röthke.

Das Hotel „Ostseeländer“ ist dem Wohnpark des Diakonievereins in Züssow angegliedert: Zwei Menschen wurden nach einer Familienfeier im Haus positiv auf Corona getestet. Quelle: Alexander Loew

Entwarnung bedeutet das indes nicht. Sorgen bereitet den Verantwortlichen im Gesundheitsamt vor allem, dass es sich mit dem Diakonie-Wohnpark um eine große Einrichtung mit viel Austausch handelt. Etwa 200 Personen leben und arbeiten hier, zumeist behinderte Menschen. Sie wohnen zusammen, essen gemeinsam zu Mittag oder sind im Hotel und auf dem zur Anlage gehörenden Bauernhof tätig. Im Pflegeheim der Anlage sind ältere Menschen untergebracht, die zur Corona-Risiko-Zielgruppe zählen.

Angst vor schneller Verbreitung – Diakonie-Chefin widerspricht

Wenn also tatsächlich ein Mitarbeiter von den erkrankten Gästen der Familienfeier angesteckt worden sei, könne sich das Virus schnell verbreiten, so die Angst. Geschäftsführerin Birgit Peters weist diese Schlussfolgerungen zurück: „Wir haben hier normale Kontakte, wie sie in der Gesellschaft üblich sind. Zudem gibt es ein bewährtes Hygienekonzept.“

Auch Jörg Buchholz, Bürgermeister von Züssow, sieht keinen Grund für Unruhe: „Mein erster Eindruck ist, dass die Behörden hier alles im Griff haben“, sagt er. Am Sonnabend will sich Buchholz je nach Lage möglicherweise vor Ort selbst ein Bild machen und den Wohnpark besuchen.

Festgesellschaft stammt nicht aus MV

An der Familienfeier aus Anlass eines Geburtstages im „Ostseeländer“ hatten etwa 20 Personen teilgenommen. Sie waren dafür im Hotel eingemietet und kamen nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, informierte der Diakonieverein. Weitere Erkrankungen aus der Festgesellschaft sind bislang nicht bekannt.

Wann die Corona-Testergebnisse der Diakonie-Mitarbeiter vorliegen, kann die Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald bislang nicht genau sagen. Sie würden für diesen Freitag erwartet, kämen eventuell aber auch erst am Sonnabend. Wie viele weitere Untersuchungen sich daraus ergeben, könne auch erst im Anschluss mitgeteilt werden.

Von Alexander Loew und Martina Rathke