Corona-Ausbrüche: Lage in Pflegeeinrichtungen entspannt sich

Vorpommern-Greifswald

Im Landkreis kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Corona-Ausbrüchen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Nun scheint sich die Lage etwas zu entspannen. So konnten die beiden Einrichtungen Cura in Pasewalk sowie Kursana Domizil in Torgelow mittlerweile komplett freigetestet werden, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Im Kursana wurden Ende Januar 30 Bewohner und 20 Mitarbeiter positiv getestet.

Die Ergebnisse der Gesamttestung am Mittwoch im GbW-Pflegeheim Anklam seien ebenfalls negativ ausgefallen. Im Ueckermünder Senioren- und Pflegeheim Vitanas sei derzeit noch ein einziger positiver Fall zu verzeichnen, so die Verwaltung weiter. Es würden sich erste Anzeichen für eine Besserung der Gesamtlage ankündigen, sagt Landrat Michael Sack.

Allerdings könne anhand dieser Ergebnisse noch nicht von „Entwarnung“ gesprochen werden, so der CDU-Politiker weiter. „Wir weisen mit unserer Arbeit nur diejenigen Infektionsgeschehen nach, die sich durch die Aktivitäten der Menschen in der Bevölkerung befinden. Ebenso ist der Kampf gegen das Virus eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung für uns alle.“

Von OZ