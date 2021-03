Greifswald

An mindestens sieben Schulen und Kindergärten in Greifswald gab es in der vergangenen Woche Corona-Ausbrüche. Beim städtischen Eigenbetrieb Hansekinder waren die beiden Kindertagesstätten Lütt Matten und Friedrich-Wolf betroffen. In letzterer wurde ein Fall nachgewiesen, in der Kita Lütte Matten waren es vier Fälle. Insgesamt mussten 30 Kinder und Erzieher in Quarantäne gehen.

Weitere Ausbrüche gab es unter anderem an den Kitas Arche Noah, wo es mindestens einen positiven Fall bei einem Kind und 14 verordnete Quarantänen gibt. Weiterhin seien das Ostsee-Gymnasium und das Humboldt-Gymnasium als Schulen betroffen.

Einen nachgewiesenen Corona-Fall gibt es an den Kita der Montessorischule. Allerdings wurden der Kontaktnachverfolgung des Kreises noch keine Listen mit Kontaktpersonen übergeben, weswegen nicht klar ist, wie viele Kinder und Erzieher von der Quarantäne betroffen sind. Gleiches gilt für die Kita Lilo Herrmann, die auch zum Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ gehört.

Dass es noch keine Listen gibt, heißt jedoch nicht, dass die Arbeit der Nachverfolger langsam ist. Die Fälle werden ohne Zuordnung zu der Einrichtung vom Labor gemeldet und direkt nachverfolgt. Eine Verknüpfung erfolgt erst im laufenden Prozess.

Impfungen erschweren Betreuung

Aus einigen Kitas heißt es zudem, dass die Impfungen aufgrund möglicher Nachwirkungen die Betreuung der Kinder erschweren würden. Dieses Argument ist nicht neu. Der Impfstoff des schwedischen Herstellers Astrazeneca, der ausschließlich für Personen im pädagogischen Bereich angewendet wird, kann zu mehrtägigen Ausfällen nach der Impfung führen. Zudem werden alle impfwilligen Mitarbeiter einer Einrichtung zur selben Zeit geimpft.

Der Kreis verwehrte sich bereits vor Wochen gegen diesen Vorwurf. Man versuche Personen mit pädagogischen Hintergrund zum Wochenende hin zu impfen.

Kreis will Notbremse nicht ziehen

Seit Sonntag liegt die 7-Tages-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald kontinuierlich über 100. Die Landesverordnung sieht eigentlich vor, dass in diesem Fall Maßnahmen ergriffen werden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Am Mittwoch hatte sich die Verwaltung jedoch gegen diesen Schritt entschieden.

Ursprünglich war vorgesehen, dass weiterführende Schulen wieder aus dem Wechselunterricht in das Distanzlernen wechseln und an Kindertagesstätten eine freiwillige Betreuung angeboten werde. Die Verwaltung des Kreises argumentiert den Schritt, Kitas und Schulen offen zu halten mit der guten Nachverfolgung. Rund 90 Prozent aller Fälle könnten nachverfolgt werden, weswegen das Geschehen nicht diffus sei.

Von Philipp Schulz