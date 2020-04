Corona-Ausflugsverbot: Diese Fotos bringen Ihnen den Frühling nach Hause

Vorpommern

Schmetterlinge auf Blumen, Schwäne auf einem See, Rot- und Damwild in der Sonne – und natürlich jede Menge Blüten: Der Frühling bricht sich Bahn. Genießen können wir ihn derzeit wegen der Corona-Pandemie nur teilweise. Schließlich sollen wir nicht reisen und auch keine Tagesausflüge machen. Wir haben deshalb ein paar schöne Motive aus der Region zusammengestellt. Klicken Sie sich also durch den Frühling in Vorpommern.

Bildergalerie: So schön ist der Frühling in Vorpommern

Zur Galerie Blütenpracht vor alten Mauern, Schmetterlinge, Schwäne: Klicken Sie sich durch das Frühjahr!

Von Thomas Pult