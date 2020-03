Vorpommern

Tausende Sportler machen sich im Frühjahr fit für die anstehende Freiluftsaison. Sundschwimmen, Triathlon Stralsund, Usedom-Beach-Cup, Rügenbrückenlauf – zahlreiche Großevents in Vorpommern locken Hobbysportler jedes Jahr im Sommer auf den Asphalt, ins Wasser und an den Strand. Doch angesichts der aktuellen Gesundheitslage scheint eine Austragung dieser sportlichen Höhepunkte fraglich. Sportler wie Veranstalter befinden sich in der Warteschleife. Der Grundtenor: Über Absagen werde nachgedacht, Entscheidungen fallen aber in den meisten Fällen frühestens Mitte April. Noch ist die Hoffnung auf eine planmäßige Ausrichtung bei den Organisatoren groß. In Greifswald und auf dem Darß allerdings gibt es erste Terminverschiebungen.

Darß-Marathon erst im September

Spitzengruppe der Männer an der Steilküste Ahrenshoop bei einem früheren Darß-Marathon Quelle: Frank Burger

Er sollte am 25. und 26. April gestartet werden: der diesjährige Darß-Marathon. Jetzt soll das auf 1000 Teilnehmer begrenzte Laufereignis am 19. und 20. September stattfinden. Wer an dem Ausweichtermin nicht starten kann, muss laut der Internetseite des Veranstalters für die Erstattung der Startgebühr eine E-Mail an born@darss.org schreiben – und zwar mit Angabe der vollständigen Postanschrift, der IBAN, dem gemeldeten Wettbewerb sowie der Höhe des geleisteten Startgeldes. Der Veranstalter erstattet das Startgeld dann abzüglich der Transaktionsgebühr, die durch die Onlineanmeldung und das -payment fällig geworden ist.

Natürlich könne man das Startgeld auch den Organisatoren vom Kurbetrieb der Gemeinde Born spenden. Wer weitere Fragen hat, kann sich an das Organisationsteam wenden – unter Telefon 038234/50421 oder per E-Mail an born@darss.org

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Citylauf in Greifswald in den Herbst verlegt

Citylauf 2019, der Staffellauf Quelle: Eckhard Oberdörfer

Er sollte am 16. Mai gestartet werden – doch daraus wird wegen der Corona-Pandemie nichts. Der Greifswalder Citylauf soll jetzt am 26. September stattfinden. „Wir hoffen sehr, dass sich die Situation bis dahin wieder normalisiert hat“, sagt Cheforganisator Peer Kopelmann. Er selbst nimmt die Verlegung sportlich. „Es ist nicht optimal, aber wir können die Situation nicht ändern. Es gibt derzeit größere Probleme. Sport ist eine schöne Nebensache, aber die Gesundheit geht jetzt vor“, so der 53-Jährige. Für den Lauf hatten bereits mehr als 500 Sportler gemeldet. Sie werden jetzt per Mail über die Änderung informiert.

Drachenbootfest in Greifswald : Statt im Juni im August

Drachenbootrennen 2019 auf dem Ryck: Kurz vor dem Ziel auf der Langstrecke sind die letzten Reserven gefragt. Quelle: Christin Lachmann

Bis zu 1000 Sportler, Hunderte Schaulustige an den Ufern des Ryck: Das Greifswalder Drachenbootfest hat sich zu einem Sporthöhepunkt der Hansestadt gemausert. In diesem Jahr kann aber wegen der Corona-Krise nicht wie geplant Mitte Juni gepaddelt werden. Neuer Termin ist der 29. und 30. August. „Selbst wenn in vier Wochen Großveranstaltungen wie diese wieder erlaubt wären, hätten wir keine Chance mehr, die Teams vorher zu trainieren“, erklärt Bernd Grommelt, Abteilungsleiter der Kanuten der HSG Uni Greifswald. „Es ist schade, aber die Gesundheit steht im Mittelpunkt“, sagt der 58-Jährige.

Sundschwimmen von Altefähr nach Stralsund , 4. Juli

Das erste sportliche Großereignis des kommenden Sommers war Anfang Januar sechs Minuten nach Anmeldestart bereits ausgebucht. Das Sundschwimmen von Altefähr auf Rügen zum Stralsunder Strandbad ist das traditionsreichste Langstreckenschwimmen Deutschlands. Neben den 1070 Schwimmern bangt nun auch das Organisatorenteam um Ulf Schwarzer um den Startschuss zur 56. Auflage. „Wir horchen derzeit gespannt auf Verfügungen vom Land und vom Robert-Koch-Institut“, sagt Schwarzer, der noch frohen Mutes ist. „Ich bin immer Optimist. Aber ich hoffe ja auch stets auf gutes Wetter beim Sundschwimmen und das klappt nicht immer …“

Ute Kostyra und Ulf Schwarzer gehören zum Orga-Team des Sundschwimmens. Quelle: Miriam Weber

Bis Ostern wollen er und sein Team abwarten. Dann muss eine Entscheidung her. Selbst wenn sich die Corona-Krise bis Anfang Juli entspannen sollte, kämen die Sundschwimmen-Helfer wohl an ihre Grenzen. „Wir haben viele medizinische Unterstützer vor Ort, die zu dem Zeitpunkt vielleicht woanders gebraucht werden oder nach anstrengenden Monaten eine Pause brauchen“, gibt Schwarzer zu bedenken und betont daher: „Wir werden nichts übers Knie brechen!“

Obwohl die heiße Vorbereitungsphase erst ab Mitte April startet, laufen die Planungen bereits jetzt zweigleisig. So überlegt das Organisationsteam die Jahreszahl auf den beliebten gelben Handtüchern, die alle Teilnehmer erhalten, wegzulassen, um sie im Falle einer Absage für 2021 verteilen zu können.

Eine Verschiebung innerhalb des Jahres 2020 sieht Schwarzer mit Blick auf den ohnehin schon dichten Terminkalender kritisch. „Wir wollen den anderen Langstreckenschwimmen nicht in die Quere kommen“, bestätigt Schwarzer. Am 19. Juli steht das Boddenschwimmen in Greifswald an. Rund einen Monat später ist das bereits ausgebuchte Vilmschwimmen geplant.

Bundesfinale Fairplay Soccer Tour in Prora , 29. Juli bis 2. August

Die Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour muss bereits improvisieren. Die Fußballturnier-Serie, die seit Februar in fünf Bundesländern die besten und fairsten Nachwuchskicker sucht, endet jedes Jahr mit Tausenden Teilnehmern in Prora auf Rügen. Die Stopps durch Mecklenburg-Vorpommern, die ursprünglich in der vergangenen und aktuellen Woche geplant waren, sind verlegt worden. Die Zeit zum Nachholen ist knapp. „Wahrscheinlich laden wir im Juni alle, die kommen wollen, an zwei Tagen an zwei Orte in MV“, orakelt MV-Tour-Leiter Chris Häßner. Das Bundesfinale im Hochsommer an der Jugendherberge in Prora ist (noch) nicht verschoben.

Usedom Beachcup , 31. Juli bis 2. August

Beachcup Quelle: Veranstalter

Auch die Organisatoren des Usedom Beachcup (UBC) warten derzeit die Entwicklung der Gesundheitslage ab. Das größte Strandvolleyballturnier der Welt in Karlshagen zieht jedes Jahr rund 1300 Aktive und 35 000 Zuschauer an. Bei derzeitigem Stand scheint eine Austragung unmöglich. Deshalb setzt der Usedom-Beachcup-Förderverein auf den Faktor Zeit. „Überlegungen zur Absage gibt es, Beschlüsse aber erst Mitte April. Wir sind in Gesprächen mit Virologen und anderen Medizinern. Aber niemand kann sicher sagen, was in ein paar Monaten ist“, sagt Turnier-Pressereferent Christoph Quattlender. Noch sind die UBC-Verantwortlichen entspannt. Die Anmeldung zu den Turnieren beginnt am 1. Mai, die Umsetzung der Pläne erst im Anschluss.

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) ist schon einen Schritt weiter. Der DVV blies am 18. März die Meisterschaftsserie der Beachvolleyball-Elite ab. Die Techniker-Beach-Tour wäre am 8. Mai in Münster gestartet und hätte Mitte Juli auch in Zinnowitz gestoppt. Einzig am Finale Anfang September in Timmendorfer Strand hält der DVV noch fest. Quattlender betont: „Wir treffen die Entscheidung zum Usedom-Beachcup unabhängig von der Techniker-Beach-Tour.“

Sowohl eine Durchführung unter Auflagen, wie sie beim Usedomer Hundeschlitten-Rennen „Baltic Lights“ gefordert waren, sieht Quattlender ebenso wenig als Alternative wie einen späteren Termin. „Die Auflagen kann keiner erfüllen! Entweder es findet im normalen Rahmen statt oder nicht“, sagt der Pressesprecher.

Triathlon Stralsund , 30. August

Eindrücke vom Stralsunder Triathlon 2019 Quelle: Kai Lachmann

Beim 2. Triathlon Stralsund stehen trotz Pandemie im Moment alle Zeichen auf Austragung. „Ich bin sehr optimistisch, rechne fest mit einer Durchführung“, bestätigt Organisator Maik Hofmann. Mehr als 700 Sportler haben sich bereits angekündigt. Durch eventuelle Absagen anderer Triathlons in Norddeutschland könnte das ohnehin schon knappe Restkontingent an Startplätzen schnell weg sein. „Die Zahlen sind fantastisch!“, sagt Hofmann, der mit seinem Team voll in den Planungen steckt.

Rügenbrücken-Marathon, 17. Oktober

Unter akutem Zugzwang aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sieht sich auch Andreas Boehk noch nicht. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes Vorpommern-Rügen ist einer der Hauptorganisatoren des Sparkassen-Rügenbrücken-Marathons, des größten Volkslaufs Mecklenburg-Vorpommerns. „Wir sind nicht nervös. Dafür ist der Starttermin im Oktober noch zu weit weg“, bestätigt Boehk. Für ihn steht die Deadline zu einer Entscheidung pro oder kontra Ausrichtung der 13. Auflage erst Anfang September. „Bis dahin geht auch nichts schief. Shirts und Medaillen werden erst Ende August in Auftrag gegeben.“

Quelle: Peter Koslik

Allerdings will Boehk bereits in den kommenden Tage überprüfen, ob die Meldedetails hinsichtlich coronabedingter Absage überarbeitet werden müssen. „Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir die bisherigen Anmeldungen einfach für 2021 beibehalten, sollte es dieses Jahr noch zur Absage kommen“, sagt der Organisator.

Mehr als 5000 Teilnehmer überquerten den Sund im vergangenen Jahr laufend oder walkend. Aktuell liegt die Meldezahl für die 13. Auflage bei etwa 800. „Das stagniert jetzt logischerweise, denn die Leute warten ab. Aber es kommen noch vereinzelt Anmeldungen rein“, weiß Boehk. Die Hoffnungen auf einen sportlichen Sommer scheinen auch bei den Hobbyathleten noch nicht verflogen.

Lesen Sie auch

Von Horst Schreiber