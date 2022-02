Greifswald/Anklam

Die Landespolizei hatte am Montag einen besonders scharfen Blick auf die Demonstrationen in Anklam. Am Mittag hatte die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald als Veranstaltungsbehörde einen Riegel vor die Demos in Anklam geschoben und sie verboten. Man sehe die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, hieß es in der Begründung.

Tatsächlich gab es während der Veranstaltungen in Anklam, die seit Ende Dezember stattfinden, bereits Ausschreitungen zwischen Querdenkern und Polizisten. Da sich während der Demomärsche durch die Hansestadt jedoch nie ein Veranstaltungsleiter gefunden hatte, machte der Kreis nun ernst. Wie die 450 Teilnehmer, die regelmäßig an den Demos teilnehmen, reagieren würden, war unklar – entsprechend viel Polizei war vor Ort.

Lage in Anklam bleibt friedlich

Am Ende blieb es jedoch friedlich. Ab 17:30 Uhr begann – wie jeden Montag – die Mahnwache für mehr Solidarität des Bündnisses „Anklam für alle“. Etwa 30 Menschen beteiligten sich vor dem Rathaus der Stadt. Auf dem restlichen Markt kamen maximal 200 Personen zusammen. Während die Polizei in den ersten Minuten noch versuchte einen Versammlungsleiter ausfindig zu machen, gestatteten die Beamten schließlich eine sogenannte stationäre Demonstration. Heißt, die Demonstranten durften nicht marschieren. Als sich trotz des Verbotes mehrere Gruppen von bis zu 10 Menschen in Bewegung setzten, blockierte die Polizei den Marktplatz.

Etwa 45 Minuten dauerte die Sperrung der Polizei an. Der Verkehr rund um den Markt und das Steintor wurde durch die Maßnahme beeinflusst. Es erfüllte jedoch den gewünschten Zweck: Nachdem sich weiter kein Veranstaltungsleiter meldete, verließen immer mehr Menschen die Versammlung. Gegen 18:30 Uhr bat die Polizei auch die restlichen Menschen, den Ort zu verlassen.

Ruhige Veranstaltung in Greifswald

Auch in Greifswald versammelten sich wieder mehrere hundert Menschen auf dem Marktplatz. Etwa 450 Menschen nahmen laut Angaben der Polizei und des Veranstalters an der Demo „Mein Körper! Meine Wahl!“ teil. Die Demonstrierenden lehnen eine Impfpflicht und die Coronamaßnahmen ab.

Das Bündnis „Greifswald für alle“ organisierte auf der Südseite des Marktes eine Gegenkundgebung „Solidarität. Schluss mit Schwurbel, Fake News, Menschenfeindlichkeit, Hass und Hetze!“, der sich laut Polizei etwa 120 Menschen anschlossen. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich. Nach der Kundgebung gab es einen Aufzug der Maßnahmengegner durch Greifswald.

Von Christopher Gottschalk und Philipp Schulz