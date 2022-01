Wolgast

Die Hansestadt Rostock hat am Freitag entschieden, die für Montag angemeldeten Corona-Proteste zu verbieten. In Wolgast findet seit Wochen mittwochs die zweite große Protestaktion gegen die Pandemie-Politik und eine mögliche Impfpflicht statt. Zuletzt waren hier mehr als 2000 Menschen auf den Straßen unterwegs. Ein Verbot ist aber anders als in Rostock aktuell kein Thema.

„Wir als Ordnungs- und der Landkreis als Versammlungsbehörden haben einen engen Kontakt zu den Anmeldern der Demos bei uns“, sagt Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). „Die Vorgaben werden in der Regel eingehalten, die Anmelder reagieren mit ihren Ordnern oft selbst auf Verstöße. Das kann man nur als kooperativ bezeichnen“, so der Wolgaster Rathaus-Chef. „Aktuell gibt es keinen Grund, die Demos zu verbieten. An die Maskenpflicht etwa halten sich bei uns die allermeisten Teilnehmer.“

Weigler liegen schon jetzt Demo-Anmeldungen bis Ende April vor: „Irgendwann werden auch wir schauen müssen, wie sich die Lage entwickelt. Es ist nämlich den Wolgastern, die jeden Mittwoch stundenlang durch die Kundgebungen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, auch nicht über Monate zu erklären, dass sie das akzeptieren müssen.“

Von Andreas Meyer