Protest - Corona-Demo in Greifswald: Grabkerzen erinnern an Verstorbene der Pandemie in MV

In Greifswald machte das Bündnis „Greifswald für alle“ mit einem stillen Gedenken auf die Corona-Toten in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam. Auf einer Demo der Impfskeptiker kamen etwa 450 Menschen auf dem Marktplatz zusammen, um das Ende der Coronamaßnahmen zu fordern. Anschließend zogen sie mit einem Protestzug durch die Stadt.