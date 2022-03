Greifswald

Die Kitas der Hansestadt leiden weiter unter den hohen Fallzahlen des Coronavirus: In drei Einrichtungen herrscht seit Montag Notbetreuung. Betroffen sind die Kitas „Zwergenland“, „Kleine Entdecker“ und „Inselkrabben“, sagt Antje Wziontek-Franz, Leiterin des städtischen Eigenbetriebs „Hanse-Kinder“. Bei den „Inselkrabben“ und „Zwergenland“ seien zudem die Öffnungszeiten eingeschränkt. Die Maßnahme gelte zunächst für diese Woche und werde dann neu bewertet. „Wir wissen im Einzelfall nicht, wann Fachkräfte sich freitesten können und müssen von Woche zu Woche schauen“, sagt Wziontek-Franz. Eine Freitestung ist bei Symptomlosigkeit nach sieben Tagen möglich.

Weitere Einschränkungen möglich

Lesen Sie auch Corona: Hier gibt es in Greifswald einen Schnelltest und als Belohnung Essen dazu

Man wolle die Kitas solange wie möglich offenhalten und würde in einem nächsten Schritt zunächst Teilbereiche in den Kitas schließen, sagt die Leiterin. „Weil die Infektionszahlen bei den Kindern sehr hoch sind, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Fachkräfte sich infizieren. Wir rechnen auch in den kommenden Wochen mit weiteren Einschränkungen.“ Erst in der vergangenen Woche war die Kita „Lütt Matten“ in der Innenstadt in der Notbetreuung. Insgesamt gehören elf Kitas zum Eigenbetrieb „Hanse-Kinder.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Christopher Gottschalk