Greifswald

Nach und nach ziehen die Einschränkungen des zweiten Corona-Lockdowns auch in Greifswald ihre Kreise. Am Freitag gab Oberbürgermeister Stefan Fassbinder bekannt, dass das Volksstadion im Karl-Liebknecht-Ring ab Montag geschlossen ist. Das gilt für sportliche Wettbewerbe der Mannschaftssportarten. Auch die Spiele am Wochenende finden nach Auskunft der Pressestelle nicht statt.

Von OZ