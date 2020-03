Corona: Erste Hotels in Greifswald schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit 

Greifswald

In der Corona-Krise wird Kurzarbeit zunehmend zum Thema in Firmen des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Täglich erkundigen sich rund 200 bis 250 Betriebe aus dem Kreisgebiet bei der Arbeitgeberhotline nach Kurzarbeit“, sagte Andreas Wegner, Leiter der Agentur für Arbeit in Greifswald. Mit der Aussetzung des Tourismus bis mindestens 20. April seien die Anfragen gerade von Hotels und Pensionen massiv gestiegen. Wie viele Betriebe nach den Beratungsgesprächen dann tatsächlich Kurzarbeit anzeigen, konnte Wegner nicht sagen. „Wir haben eine sehr dynamische Situation momentan, merken aber auch dort eine massive Zunahme.“

Zuschüsse wären hilfreicher als Kredite

In Greifswald haben die ersten Unternehmen auf den von der Landesregierung verhängten Tourismusstopp reagiert. „Ich habe jetzt 70 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt“, sagte Richard F. Paymans, Chef des Greifswalder Mercure-Hotels und des Jack & Richie’s Steakhouse in Wieck. „Was wir in 15 Jahren schwerer Arbeit in Greifswald aufgebaut haben, wird jetzt um 10 Jahre zurückgeworfen.“

Derzeit bereite er Kreditanträge vor, um den Betrieb über die Krise zu bringen. Doch anstatt der Liquiditätshilfen, die zurückgezahlt werden müssten, wäre es wichtig, wenn der Staat Zuschüsse ausgeben würde. „Wir können als großer Betrieb mit einem gewissen Geschäftsreisendenanteil die Rückzahlung der Hilfen vielleicht noch stemmen, aber für die kleinen Betriebe auf der Insel Usedom, die ausschließlich von Urlaubern leben, wird das richtig schwierig.“

Kurzarbeitergeld bedeuten Einschnitte

Das Steakhouse an der Wiecker Klappbrücke ist geschlossen. „Unsere Restaurantgäste kommen eigentlich am Abend, aber wir müssen jetzt um 18 Uhr schließen“, so Paymans. Zudem seien die Hygienemaßnahmen inzwischen extrem hoch, sodass es sich nicht lohne, das Restaurant offen zu halten. Im Mercure-Hotel am Gorzberg läuft der Betrieb auf absoluter Sparflamme.

Von den 113 Hotelzimmern seien etwa noch 15 Zimmer von Geschäftsreisenden belegt. Dass ein Großteil seiner Mitarbeiter nun Kurzarbeitergeld erhält, sei eine wichtige Entlastung für die Betriebe. Aber 60 bis 67 Prozent des Nettogehaltes bedeuteten für die Mitarbeiter drastische Einschnitte im Einkommen. Paymans sagt, er wolle optimistisch bleiben. Er hoffe, dass die Betriebe ab 20. April wieder öffnen können.

Kurzarbeit sichert Fachkräfte zu sichern

„Ich kann nur jedem Arbeitgeber raten, die Möglichkeit von Kurzarbeit zu nutzen und Mitarbeiter nicht zu entlassen“, sagte Arbeitsagentur-Chef Wegner. Nicht nur im Interesse der Arbeitnehmer, die damit ihren Arbeitsplatz behalten, sei das wichtig. „Die Corona-Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Unternehmen können über dieses Instrument ihre Fachkräfte halten.“ Zudem gibt es aus Sicht von Wegner noch weitere Vorteile: „ Kurzarbeit heißt ja nicht Kurzarbeit Null.“ Wenn ein Restaurant jetzt alternativ mit weniger Mitarbeitern einen Lieferservice aufbaut, könne es mit Kurzarbeit sehr flexibel reagieren.

Hotelier bleibt zuversichtlich

Rainer Mahnert, Chef des Neuenkirchener Hotels „Stettiner Hof“, hat seine zwölf Mitarbeiter ebenfalls in Kurzarbeit geschickt und die Dienstzeiten für die Angestellten auf 16 Stunden pro Woche reduziert. „Ich denke, dass wir mit Kurzarbeit und den Liquiditätshilfen die Krise überstehen werden“, zeigt er sich zuversichtlich.

Auch Rainer Mahnert, Chef des Hotels "Stettiner Hof" in Neuenkirchen, hat seine zwölf Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Quelle: Martina Rathke

Noch kämen Geschäftsreisende und sorgten so für Umsatz, so Mahnert. Von den 24 Zimmern in seinem Hotel waren bis Freitag zwölf belegt. Doch am Wochenende erwarte er keine Gäste. Sein Hotelrestaurant „Zur fliegenden Pfanne“ habe bis 18 Uhr geöffnet. Doch mit der Beschränkung der Öffnungszeiten falle das Abendgeschäft weg, beklagt auch er. Er setzt darauf, dass die Tourismusbranche, ein wesentliches wirtschaftliches Rückgrat in Mecklenburg-Vorpommern, nicht hängengelassen werde.

Arbeitsagentur hat Mitarbeiterstamm aufgestockt

Die Arbeitsagentur hat ihren Mitarbeiterstamm im Bereich der Leistungsanträge – sprich der Beantragung und Anzeige von Kurzarbeit – aufgestockt. Arbeitgeber können unter der Hotline 0800/45555 20 ihre Anfragen stellen. Neben der Tourismusbranche erkundigen sich inzwischen auch Unternehmen anderer Branchen wie etwa Textil-, Schuhläden und auch Buchläden nach Kurzarbeit, so Agenturchef Wegner. Ausgenommen sei der Lebensmittelhandel. In diesem Segment würden derzeit Mitarbeiter gesucht.

Welche langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt haben wird, lässt sich jetzt noch nicht absehen, wie Wegner sagt. Er gehe aber davon aus, dass der alljährliche saisonbedingte Rückgang der Arbeitslosenzahlen in diesem Jahr deutlich schwächer ausfallen wird als in den Vorjahren. Wegen der Corona-Krise hatte die Bundesregierung die Bedingungen für Kurzarbeitergeld gelockert. Unternehmen können ihre Mitarbeiter jetzt schon dann in Kurzarbeit schicken, wenn der Arbeitsausfall nur zehn Prozent der Belegschaft betrifft. Die Arbeitnehmer erhalten dann 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent des Nettoentgeltes als Kurzarbeitergeld.

