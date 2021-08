Corona-Fälle an fünf Schulen in Greifswald: Bangen um die Jugendweihe

Greifswald

Corona ist mit der vierten Welle in Vorpommern-Greifswald angekommen. Das bekommen aktuell besonders die Jüngsten zu spüren. Erst seit drei Wochen sind die Schulen geöffnet und schon jetzt müssen reihenweise Schülerinnen und Schüler in die Quarantäne geschickt werden, weil es an zahlreichen Schulen einzelne Fälle gibt. Dabei wurde erst am Montag die Maskenpflicht in den Schulen ausgesetzt. Aber nicht nur der Unterricht ist in Gefahr, für einige der Schülerinnen und Schüler ging es in dieser Woche auch um ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben.

Am Donnerstag, dem 19. August, gab das Lagus Mecklenburg-Vorpommern die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald mit 36,1 Infizierten auf 100 000 Einwohner an. Das ist im Vergleich zu den Höchstwerten der zweiten und dritten Welle noch nicht viel, die Zahl steigt jedoch schnell. Betroffen sind aktuell besonders Schulen. Allein in Greifswald sind es mindestens fünf. Am Humboldt-Gymnasium, dem Jahn-Gymnasium, dem Ostsee-Gymnasium, der Waldorfschule und der Montessori-Schule weiß der Kreis in den vergangenen sieben Tagen von mindestens sechs positiven Fällen des Corona-Virus. Über 150 Personen mussten daraufhin zeitweise in Quarantäne.

Die Jugendweihe war in Gefahr

Besonders dramatisch war die angeordnete Quarantäne für die Schülerinnen und Schüler des Ostsee-Gymnasiums. Hier musste nach einem Fall der gesamte Jahrgang vorsorglich in Quarantäne. Allerdings stehen für 14 der Kinder und ihre Familien die Jugendweihen an – sowieso schon verschoben aus dem Frühsommer dieses Jahres. Zunächst ordnete das Gesundheitsamt des Kreises strikte zweiwöchige Quarantäne für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe an. Erst das intensive Engagement von Eltern in Form von Briefen und Anrufen beim Gesundheitsamt bewog die Mitarbeitenden, den Fall noch einmal zu prüfen.

Die Kinder haben negativ getestet zu Hause gesessen, erzählt die Mutter eines betroffenen Schülers des Ostsee-Gymnasiums. Die Schule habe schnell und konsequent mit Material für Home Schooling geholfen, lobt sie. Es sei aber nur schwierig, zu erklären, wieso die Kinder zu Hause bleiben müssten, obwohl andere Kreise schon nach den neuen Regularien verfahren.

Sie spielt auf eine Verordnung des Lagus an, die vom Bildungsministerium am Dienstag bestätigt wurde und zeigte sich dankbar, wie schnell das Gesundheitsamt reagierte und die Regelung umsetzte. Seit dieser Woche müssen auch Schülerinnen und Schüler in Vorpommern-Greifswald nicht mehr unbedingt in Quarantäne. Seit Mitte der Woche reicht es, wenn die Betroffenen nach einem Fall in ihrem Umfeld 14 Tage zur Maskenpflicht zurückkehren, täglich einen Schnelltest durchführen und in der Kohorte bleiben.

Auch für Marian Kummerow, den Vorsitzenden des Jugendweihevereins, waren das gute Nachrichten. Noch am kommenden und folgenden Wochenende wird der Verein Jugendweihen durchführen. „Wir haben fünf Termine pro Tag mit maximal 20 Kindern. Die Eltern und auch die Jugendlichen machen wirklich toll mit bei dem strengen Hygieneprogramm. Wir sind dankbar, dass das so gut funktioniert“, erklärt er.

Nicht nur gute Erfahrungen

Die neue Regelung scheint aber nicht überall so gut zu funktionieren. Hier und da holpert es noch, vor allem in der Kommunikation. Eine betroffene Mutter der Montessorischule beschwert sich am OZ-Telefon, dass es keinerlei Kommunikation mit dem Gesundheitsamt gegeben habe. „Über den Corona-Fall wurden wir von der Lehrerin informiert, auch über die angeordnete Quarantäne und die Aufhebung der Quarantäne. Es gab keinerlei offizielle Information vom Gesundheitsamt“, sagt die Mutter, die anonym bleiben möchte. Aus ihrer Sicht sei es nicht vertretbar, die Informationspflicht an die Schule zu übertragen.

Auch andere berichten von der langsamen Arbeit auf Seiten der Kontaktnachverfolgung. An einer anderen Schule wurden Eltern teilweise erst mehr als einen Tag nach dem Bekanntwerden des Corona-Falls informiert.

Die Quarantänen an den Schulen werden nun nach und nach wieder aufgehoben. Ab einer Inzidenz von über 50 würde in allen Schulen im Kreis wieder die Maskenpflicht gelten. Das sieht die aktuelle Corona-Landesverordnung so vor.

Von Katharina Degrassi und Philipp Schulz