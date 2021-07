Corona-Fälle steigen auch in Vorpommern-Greifswald an

Greifswald

Der Corona-Inzidenzwert steigt in Deutschland an. Auch Vorpommern-Greifswald ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Während am Anfang des Monats nur eine Person im ganzen Kreis bekannt war, bei der das Virus nachgewiesen werden konnte, sind es nun knapp drei Wochen später laut Lagus sieben Menschen.

Der Kreis Vorpommern-Greifswald konnte selbst am vergangenen Mittwoch noch stolz verkünden, eine Inzidenz von 0,0 zu haben. Nun gibt es wieder mehr Fälle und von 100.000 Einwohnern haben laut den Berechnungen zwei das Virus. Zwischen dem 12. Juli und 19. Juli hätten sich somit 5 Menschen infiziert.

Drei Ämter im Kreis sind aktuell betroffen

Laut Kreisverwaltung befinden sich die nachgewiesenen Fälle zur Zeit besonders in vier Ämtern von Vorpommern-Greifswald. In der Stadt Greifswald selbst gibt es laut Kreisverwaltung im Moment 1 neuen Fall, was eine Inzidenz von 2 bedeutet. Ebenfalls je einen neuen Fall und damit durch die andere Verhältnismäßigkeit der Bevölkerung, eine Inzidenz von 11 gibt es in den Ämtern Uecker-Randow-Tal und Anklam-Land. Zwei neue Fälle wurden in der vergangenen Woche in der Stadt Ueckermünde gemeldet. Die Inzidenz liegt hier bei 24.

Vorpommern-Greifswald auf Platz 2 bei Impfungen

Insgesamt wurden aktuell rund 25 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zweimal geimpft und genießen damit – zumindest in einem überschaubaren Zeitraum – den vollen Impfschutz. Zudem dürfte die Zahl der insgesamt Geimpften deutlich höher liegen, da das Lagus nur Impfungen aufführt, die in den Impfzentren, welche durch das Land und die Kreise betrieben werden. In Wolgast wurden aber beispielsweise bereits mehrere große Impftage durchgeführt, die von den niedergelassenen Ärzten der Stadt organisiert wurden.

Doch auch im Ranking der Impfzentren macht der Kreis eine gute Figur: 26,5 Prozent der Vorpommern-Greifswalder sind bereits zweimal geimpft worden. Nur in Schwein liegt diese Zahl mit 30 Prozent höher. Bei den Erstimpfungen steht der Kreis ähnlich gut da. Impfdosen konnten zumindest einmal an 31,1 Prozent der Anwohner verteilt werden. Hier können nur der Nachbarkreis Vorpommern-Rügen und Schwerin bessere Werte vorlegen.

Von Philipp Schulz