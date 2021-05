Corona-Fallzahlen in Vorpommern-Greifswald gehen deutlich zurück

Greifswald

Am Mittwoch wurden im Universitätsklinikum noch 37 Menschen behandelt, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind oder im Verdacht stehen, sich infiziert zu haben. In der Vorwoche waren es noch 56 Patienten. Der Aufwand bei Isolation und Schutz ist bei Verdachtsfällen genauso groß wie bei den nachweislich infizierten Patienten.

Sechs Menschen mussten noch intensivmedizinisch versorgt werden. Auch die Zahl der freien Intensivbetten ist in diesem Zusammenhang größer geworden. Laut Erklärung des Klinikums stehen aktuell 18 Intensivbetten zur Verfügung, von denen einige für dringende Operationen reser­viert sind.

Trotz Öffnungen ist Vorsicht geboten

Auch das Klinikum hat sich in der vergangenen Woche für leichte Lockerungen entschieden. So ist es für Patienten seit dem 26. Mai wieder möglich zwischen 16 und 18 Uhr Besucher empfangen. Angesichts der nun angelaufenen Lockerungen bittet der Krisenstab jedoch weiter da­rum, auf die Abstands- und Hygie­ne­regeln zu achten. Leichtsinn gefähr­deten nicht nur die Betreffenden selbst, sondern auch die Umge­bung, heißt es.

Seit Beginn der Pandemie wurden an der Unimedizin 98.776 Abstriche für PCR-Tests genommen, davon waren 4.509 positiv. Darunter finden sich jedoch eine Reihe von Folgetests derselben Personen.

Inzidenzen in Ämtern gehen deutlich zurück

Auch die von der Kreisverwaltung veröffentlichte Zahl der 7-Tages-Inzidenz fallen positiver aus als noch in der Vorwoche. Die Werte beruhen auf einer Datenabfrage vom Dienstag, dem 25. Mai. Demnach ist die Inzidenz nur noch in den Ämtern Uecker-Randow-Tal (157), Torgelow-Ferdinandshof (193), Löcknitz-Penkun (106), Strasburg (216) und Pasewalk (119) über 100. Besonders im Norden des Kreises ist der Inzidenz-Wert fast überall unter 100 gefallen.

So betrug er Anfang der Woche in Greifwald 43, im Amt am Peenestrom 26 und in Ämtern auf Usedom zwischen 9 und 43.

Von Philipp Schulz