Greifswald

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hat sich am Montag vorsorglich in Quarantäne begeben, nachdem die Corona-Warnapp einen erhöhten Risikokontakt meldete. Beim Abstrichzentrum der Unimedizin ließ sich das Stadtoberhaupt noch am Montag testen. Der Test fiel negativ aus. Dennoch wird er vorsorglich weiterhin in häuslicher Isolation bleiben. Wie lange sei noch nicht klar. Die Entscheidung erfolge in Absprache mit dem Gesundheitsamt.

„Die Gefahr, dass man selbst infiziert ist, ist noch nicht so groß. Aber man ist erleichtert, wenn das Testergebnis negativ ist“, sagt Stefan Fassbinder auf OZ-Nachfrage. Mehr Gedanken hätte sich der Politiker gemacht, wenn er positiv getestet worden wäre, „dann hätte das Konsequenzen für andere Personen mit sich bringen können.“ Zur Sicherheit habe sich auch seine Familie gestern in Quarantäne begeben.

Von Christin Lachmann