„Corona-Helden“ aus MV: Das sind die weiteren Nominierten – 1000 Euro zu gewinnen

Rostock

Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern wird in dieser Zeit für ihre unermüdliche Arbeit besonders gedankt. Neben diesen Berufen gibt es jedoch eine Menge weiterer Menschen, die jetzt mit einer höheren Belastung arbeiten oder sich zusätzlich engagieren.

Mit der Aktion #ozhilft sucht die OSTSEE-ZEITUNG die „Corona Helden von MV“ und will sich bei all denen bedanken, die in dieser schwierigen Zeit für andere da sind. Viele Leser haben bereits ihre Vorschläge eingereicht. Hier stellen wir einige davon vor.

Einzelbetreuung statt Gruppenveranstaltung

Irene Salomo, Direktorin des Kursana Pflegeheims in Grimmen, schätzt in der aktuellen Situation ganz besonders ihr Betreuungsteam unter der Leitung von Miranda van Graafeiland. Sie arbeiten tagtäglich und sind mehr denn je für ihre Bewohner da. Die Belastung für das Team aus insgesamt zehn Mitarbeitern ist vor allem jetzt sehr hoch.

v. links nach rechts: Benita Hintz, Ricarda Dühmke, Lilly Bos, Sabine Schneidewind, Miranda van Graafeiland – Leiterin der sozialen Betreuung. Quelle: Irene Salomo

Sie erklären den unter anderem dementen Menschen immer wieder, warum sie nicht oder nur alleine rausgehen und keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Auch müssen sie darauf achten, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Außerdem übernimmt das Team um Miranda van Graafeiland jetzt Aufgaben wie Frisierarbeiten, da der ansässige Friseur schließen musste. Indem sie den Bewohnern ermöglichen, mit einem Tablet Videokontakt zu ihren Familien aufzunehmen, erleben sie aber auch emotionale Momente.

Ebenso danken möchte die Direktorin der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Anita Zoth, die normalerweise eine Theatergruppe im Pflegeheim leitet und nun zu Hause Mundschutzmasken für das Heim näht.

In Krisenzeiten etwas zurückgeben

Reem Ammori ist vor drei Jahren aus Syrien geflüchtet und will jetzt gemeinsam mit anderen Flüchtlingen den Menschen in Stralsund helfen. Quelle: Reem Ammori

Reem Ammori ist 23 und lebt seit drei Jahren in Stralsund. Sie ist aus Syrien geflüchtet und weiß, was es bedeutet, Hilfe zu benötigen. Unmittelbar nachdem die Corona-Krise auch hierzulande ein Thema war, stellte sie sich die Frage, was sie tun kann, um ihren Mitmenschen zu helfen.

So hat sie gemeinsam mit mittlerweile über 50 weiteren Geflüchteten Thomas Nitz vom Kreisdiakonischen Werk in Stralsund ihre Hilfe angeboten. Er war von dem Engagement überwältigt und arbeitet jetzt gemeinsam mit der Stadt an der Organisation der Aufgaben. Reem Ammori und ihr Team sagen „Wir sind hier, wenn ihr uns braucht“ und möchten der Stadt etwas zurückgeben. Für sie ist es selbstverständlich, zu helfen.

Trotz Risiko immer für die Kunden da

Das Team des Getränkelandes Leezen: in der Mitte Marktleiterin Santana Stahl, links Steffi Schattenberg und rechts Michael Stiemke Quelle: Axel Heidebrecht

Für Axel Heidebrecht, Geschäftsführer vom Getränkeland, ist Santana Stahl seine Heldin. Sie ist langjährige Marktleiterin in Leezen bei Schwerin und auch jetzt leidenschaftlich und tatkräftig im Einsatz. So sorgt sie mit ihrem Team für ein Stück Normalität und ist für die Kunden da.

Silke Ohlerich arbeitet im Real Markt in Kritzow und hat ihre Kassenchefin Andrea Lange nominiert. Sie hat unter anderem ein Plexiglas als Schutz montieren lassen und Abstandsbänder geklebt. „Eine tolle Chefin, die sich ständig um alles und jeden kümmert“, schreibt Silke Ohlerich in ihrer Mail.

Auch bei schlechter Behandlung immer im Einsatz

Fernfahrer Strecke Deutschland-Schweden Quelle: Britta Remter

Frank Remter ist Fernfahrer auf der Strecke Deutschland-Schweden. Seit der Corona-Krise hat sich seine Arbeit aber verändert. Er wird in den Firmen wie ein Aussätziger behandelt und darf dort teilweise nicht die Toiletten benutzen.

Er zählt selbst zur Risikogruppe und ist trotzdem jeden Tag im Dienst. Für seine Frau Britta Remter ist er ihr Held und steht stellvertretend für alle, die jetzt tagtäglich ihrer Arbeit nachgehen.

Von Gina Henning