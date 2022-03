Greifswald

Die Inzidenzen in Vorpommern-Greifswald und damit auch in der Hansestadt steigen in diesem März auf ein Allzeithoch. Am Montag gab das Lagus die Inzidenz mit 2424,4 Infizierten auf 100.000 Anwohner an. Auch, wenn die aktuellen Regeln es aktuell offiziell für Geboosterte nicht verlangen, wollen sich wieder mehr Menschen testen – einfach um sich und ihre Angehörigen zu schützen, oder weil sie es auf Grund der Corona-Verordnungen noch müssen.

In Greifswald gibt es noch mehrere Testzentren, die nun fast jeden Tag geöffnet haben. Der größte Anbieter von Schnelltests ist die Archeon Gefsis GmbH, die 4 Zentren verteilt in der Stadt betreibt. Dem Betreiber der Testzentren gehört auch die Greifswalder Burger King Filiale – wo auch Tests möglich sind. Um mehr Menschen zu einem Schnelltest zu animieren, gibt es hier nun ein besonders Konzept: Wer sich in einem der vier Schnelltestzentren testen lässt, bekommt innerhalb von drei Tagen einen kostenlosen Burger, kleinen Kaffee oder ein Softgetränk der Wahl. Man muss nur das negative Schnelltestergebnis vorzeigen.

Natürlich ist er nicht der einzige Anbieter von Schnelltest, der auf die Idee gekommen ist, Verpflegung für die Wartenden anzubieten. Der Sportclub bietet etwa an allen drei Standorten (Bäckerwiesen, Schönwalde Center und Elisenpark) beheizte Innenräume und kostenfreie Heißgetränke an.

Hier können Sie sich aktuell testen

Ist es nicht anders angegeben, ist es nicht unbedingt notwendig, Termine für einen Test zu vereinbaren.

Corona Testzentrum am Sportclub

An den Bäckerwiesen 5,m17489 Greifswald

Mo-Do: 08:00 Uhr – 20:30 Uhr

Fr: 08:00 Uhr- 19:30 Uhr, Sa und So: 09:00 Uhr – 18:00 Uhr

Corona Testzentrum Schönwalde-Center

Ernst-Thälmann-Ring 11-13, 17491 Greifswald

Mo-Fr: 8.00 – 18.00 Uhr

Sa: 8.00 – 14.00 Uhr

Corona Testzentrum Drive – in Elisenpark

Anklamer Landstraße 1, 17491 Greifswald

Mo-Fr: 7.00 – 20.00 Uhr

Sa: 8.00 – 20.00 Uhr, So: 10.00 – 18.00 Uhr

SoPHi Stützpunkt Schönwalde

Makarenkostr. 46, 17491 Greifswald

Mo-Fr: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Sa: 09:00 – 13:00 Uhr und So: 15:00 – 18:00 Uhr

Corona-Schnelltestzentrum am Burger King Greifswald

Koitenhäger Landstraße 20, 17491 Greifswald

Mo-Fr: 07:00 – 20:00 Uhr

Sa und So: 07:00 – 20:00 Uhr

www.schnelltest-hgw.de

Corona-Schnelltestzentrum im Möwencenter

Lomonossowallee 58, 17491 Greifswald

Mo-Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

Sa: 09:00 – 13:00 Uhr

www.schnelltest-hgw.de

Corona-Schnelltestzentrum Greifswald Innenstadt

Schuhhagen 20, 17489 Greifswald

Mo-Fr: 10:00 – 19:00 Uhr

Sa und So: 09:00 – 17:00 Uhr

www.schnelltest-hgw.de

Corona-Schnelltestzentrum Anklamer Straße

Anklamer Straße 29, 17491 Greifswald

Die Testzeiten sind:

Mo-Fr: 08:00 – 18:00 Uhr

Sa: 09:00 – 16:00 Uhr

www.schnelltest-hgw.de

Testzentrum Mensa am Wall

Am Schießwall 1, 17489 Greifswald

Mo-Fr: 11:00 – 19:00 Uhr

Sa und So: 09:00 – 17:00 Uhr

Termine unter: www.smartimer.de

IMD-Testzentrum Greifswald – auch PCR-Tests möglich

Vitus-Bering-Straße 27a, 17493 Greifswald

Mo-Fr: 09:00 – 17:00 Uhr

Corona Testzentrum Greifswald im Freizeitbad – aktuell keine PCR-Tests möglich

Pappelallee 3-5, 17489 Greifswald

Mo-Fr: 10:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr

Sa und So: 09:30 – 16:00 Uhr

Termine unter: www.smartimer.de

Testzentrum am Fischmarkt

Am Fischmarkt, 17489 Greifswald

Mo-Do: 07:00 – 20:00 Uhr

Fr: 07:00 – 21:00 Uhr, Sa: 09:00 – 21:00 Uhr und So: 09:00 – 20:00 Uhr

Abstrichzentrum am Klinikum Greifswald – auch PCR-Tests möglich

Fleischmannstraße 8, 17489 Greifswald

Mo-Fr: 10:00 – 14:00 Uhr

Hier werden nach ärztlicher Überweisung vor allem PCR-Tests durchgeführt.

Interliving MMZ - Küchenstudio

Am Koppelberg 19, 17489 Greifswald

Mo-Fr: 06:00 -17:00 Uhr, Sa: 08:00 – 12:00 Uhr

Testzentrum im Domcenter

Lange Straße 40-42, 17489 Greifswald

Termine unter: www.smartimer.de

Von Philipp Schulz