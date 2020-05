Corona-Hilfe: Über sechs Millionen Złoty an Swinemünder Unternehmer ausgezahlt 

Swinemünde

Corona-Krise: Viele Unternehmen in Swinemünde sind liquide – nicht nur, weil sie sich entschlossen haben, den Gürtel enger zu schnallen. Viele entschieden sich, eine staatliche Unterstützung und das sogenannte Anti-Krisen-Schild in Anspruch zu nehmen. Nach ersten Informationen des Kreisarbeitsamtes beantragten 2166 Personen und Unternehmen eine Unterstützung. Den Unternehmern wurden über sechs Millionen Złoty ausgezahlt. Fast 900 000 Złoty wurden für die Erhaltung der Arbeitsplätze bereitgestellt. Dank EU-Mitteln werden zahlreiche Unternehmen ihre finanzielle Liquidität die nächsten Monate aufrecht erhalten können.

In Deutschland Beschäftigte melden sich arbeitslos

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist nicht so dramatisch, wie befürchtet. Ende März waren 590 Menschen arbeitslos. Es sind 62 Personen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahren. entsprechenden Zeitraum von 2019. „Am häufigsten registrieren sich in den letzten Tagen Personen ohne Berufserfahrung aus der Industrie- und Dienstleistungsbranche“, beleuchtet Justyna Tyszkiewicz, Leiterin des Kreisarbeitsamtes in Swinemünde, die aktuelle Situation. „Wir stellen außerdem fest, dass sich momentan verstärkt Personen arbeitslos melden, die zuvor in Deutschland gearbeitet haben.“

Die Prognose: Es wird wahrscheinlich keinen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Stadt geben, da die Wirtschaft der Stadt nicht nur auf Tourismus basiert, wie zum Beispiel in Misdroy. So denkt zum Beispiel die Produktionsfirma HKScan Poland Kristian Nielsen überhaupt nicht daran, jemanden zu entlassen. Im Gegenteil: Sie will sogar Arbeitsplätze für rund 20 Personen anbieten. Auch OT Port Świnoujście sucht Mitarbeiter: Elektriker, Maschinenbediener, darunter Personen auch ohne Bedienerlaubnis, die arbeiten möchten.

Restaurants sind wieder offen

Die Situation könnte sich noch verbessern, da am 18. Mai eine weitere Lockerung eingeführt wurde. Restaurants, Friseur-, Schönheits- und Rehabilitationsbereiche wurden wieder geöffnet. Mitte Juni werden alle Kurbetriebe ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können. Weiterhin geschlossen sind noch Turnhallen, Tattoo-Studios und Schwimmbäder. Das Leben im Resort normalisiert sich langsam wieder. Restaurants installieren bereits ihre Sommergärten und bereiten sich darauf vor, ihre ersten Kunden willkommen zu heißen.

Hoteliers, die riskiert haben, keine Mitarbeiter zu entlassen, können davon jetzt profitieren. Sie müssen jetzt keine neuen Angestellten suchen. Andere, die entlassen haben, stehen jetzt womöglich vor dem Problem, ihre Besatzung rasch zu vervollständigen, zumal während der Pandemie viele Arbeiter aus der Ukraine Polen verlassen haben und noch nicht nach Swinemünde zurückkehren konnten.

Wenig Kundschaft wegen geschlossener Grenzen

Eins der Hotels, welches das Risiko eingegangen ist, ist „Kaiser‘s Garten“. Es wurde niemand entlassen. „Wir können jederzeit Dienstleistungen auf höchstem Niveau erbringen. Wir freuen uns, dass wir für unseren Arbeitgeber wichtig sind“, betont die Hotelleiterin Joanna Pender. Beim Erbringen der Dienstleistungen sind auch in Swinemünde Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus einzuhalten. Das wird gemeistert. „Es gab keine Probleme mit der Erfüllung der Hygieneanforderungen. Wir haben Tische umgestellt und unsere Mitarbeiter entsprechend vorbereitet“, sagt Marek Łapinski, Chef des Restaurants El Papa Pilar am Wolnosci Platz. Das liefert seit zwei Wochen Mahlzeiten und hat jetzt seinen Restaurant-Garten geöffnet. „Leider gibt es nicht viele Kunden und so wird es sein, solange die Grenze geschlossen bleibt“, so Łapinski weiter.

Alles hängt davon ab, wie lange die Grenzen geschlossen bleiben und ob Touristen aus Polen ihren Urlaub in Swinemünde verbringen werden. Der Juni wird der Schlüsselmonat sein. Dies ist nämlich eine Zeit, wo viele Reservierungen vorgenommen werden. Aktuell sollen die Grenzen erst einmal bis zum 15. Juni geschlossen bleiben. Doch Gespräche zu diesem Thema dauern an, täglich kann eine neue Entscheidung fallen.

Von Radek Jagielski