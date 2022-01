Greifswald

Die Pflegeheime und Pflegedienste in Greifswald müssen wegen der Impfpflicht womöglich Bewohner ablehnen und Zimmer unbesetzt lassen, wenn ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr arbeiten dürfen. Diese Sorge bestätigen mehrere Geschäftsführungen auf OZ-Nachfrage. Hintergrund ist die Vorschrift, dass Mitarbeitende im Gesundheitswesen nach einem Bundestagsbeschluss ab dem 16. März eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen müssen.

Dass wegen Personalmangel womöglich einige Zimmer nicht belegt werden, bereite den Verantwortlichen im Paul-Gerhardt-Haus der Johanna-Odebrecht-Stiftung Sorgen, sagt Geschäftsführer Dirk Mischkale.

Ungeimpfte warten auf neuen Impfstoff

In einem Seniorenheim gilt ein Personalschlüssel, den das Heim einhalten muss. Als Folge von Personalmangel droht nun laut Mischkale, dass manche Zimmer im schlimmsten Fall nicht belegt werden. „Im Fall von Betretungs- und Beschäftigungsverboten werden wir den Personalschlüssel zumindest vorübergehend nicht aufrechterhalten können. Derzeit wäre es sehr schwer bis unmöglich, kurzfristig neue Arbeitskräfte zu finden“, sagt Dirk Mischkale.

Das Seniorenheim verfüge über 163 Wohnplätze und beschäftige etwa 110 Pflege- und Betreuungskräfte. Von den Mitarbeitern seien dreizehn gar nicht und einer unvollständig geimpft. 60 hätten die Boosterimpfung, 36 die doppelte Impfung. Drei der Ungeimpften warten laut Mischkale auf den Totimpfstoff der Firma Novavax, der auf einer anderen Grundlage hergestellt wird als bisher verfügbare Impfstoffe.

Impfpflicht gefährdet Versorgung

„Wir können auf keine Mitarbeiterin und auf keinen Mitarbeiter in der Pflege verzichten“, sagt Mischkale. Kritik am ungeimpften Personal habe es trotz der drohenden Konsequenzen noch nicht gegeben.

Der Pommersche Diakonieverein werbe aktiv bei den Ungeimpften für die Impfung, sagt Pressesprecherin Manuela Röthke. „Dennoch wird es Mitarbeitende geben, die sich nicht impfen lassen möchten.“ Was passiert am 16. März, wenn ungeimpfte Mitarbeiter die Einrichtungen betreten wollen? „Das Arbeitsverhältnis wird solange aufrechterhalten, bis seitens des Gesundheitsamtes ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird“, sagt Röthke.

Gesundheitsämter überlastet

Die Arbeitgeber sollen dem Gesundheitsamt melden, wer ungeimpft ist, woraufhin das Gesundheitsamt kontrolliert, wer welchen Impfstatus hat und nicht mehr arbeiten darf. So der Plan, doch die Umsetzung könnte scheitern: Am Mittwoch, 26. Januar, teilten Vorpommern-Greifswald und andere Landkreise mit, dass sie die Umsetzung der Impfpflicht kaum kontrollieren können, weil die Gesundheitsämter bereits stark ausgelastet sind.

Etwa 640 Menschen betreut der Diakonieverein laut Manuela Röthke im Bereich Pflegen, etwa 400 Mitarbeitende decken die Dienste in Einrichtungen ab, die vom Pflegeheim über betreutes Wohnen bis hin zur Tagespflege reichen. Einrichtungen gibt es unter anderem in Greifswald, Lubmin, Demmin oder Gützkow. Es gebe Standorte mit einer Impfquote von 90 Prozent und wieder andere mit einer Quote von 70 Prozent, sagt Röthke. „Bei fehlendem Personal müssen Aufnahmestopps geprüft werden.“ Es könnten Pflegekräfte aus anderen Bereichen einspringen, aber das sei nur für den Übergang möglich.

Impfdebatte verschärft Pflegenotstand

Die Probleme seien grundsätzlich nicht neu, betont Gabriele Schumacher. Sie ist Geschäftsführerin des Diakonie-Pflegedienstes in Vorpommern, der laut eigenen Angaben in 19 Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg etwa 2900 Menschen in betreutem Wohnen, Tagespflege und Sozialstation versorge; davon 200 in Greifswald und dem Umland. Mit nicht neu meint Schumacher, dass Klienten in der ambulanten Pflege schon vor Corona nur betreut werden konnten, wenn ausreichend Fachkräfte da waren und die Impfdebatte die Situation nun verschärfe.

„Man arbeitet nach Bedarf. Wenn Personal wegfällt, dann ist das zum Nachteil für den Klienten“, sagt Schumacher. Man müsse schauen, wie die Arbeit organisiert werde, falls Mitarbeiter nicht mehr arbeiten dürfen. Immerhin 93 Prozent ihrer 500 Mitarbeitenden seien gegen Corona geimpft, sagt sie. Ausfälle würden in kleinen Einrichtungen schwerer wiegen, schlicht weil weniger Personal als Ersatz vor Ort da ist. Sie hält fest: „Wir sind eine diakonische Einrichtung und lassen niemandem im Stich.“

Von Christopher Gottschalk