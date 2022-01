Corona-Impfung: Vorpommern-Greifswald impft Kinder ab 5 Jahren

Greifswald

Landkreis bietet einen Familienimpftag am Impfzentrum Greifswald an. Dort sollen sich alle Menschen ab fünf Jahren ohne Termin impfen können. Der spezielle Familientag findet am Samstag, dem 8. Januar statt. So besteht die Möglichkeit für ganze Familien, sich unkompliziert und voraussichtlich ohne lange Wartezeiten gegen die Covid-19-Erkrankung immunisieren zu lassen, heißt es in der Ankündigung.

Freie Impfkapazitäten auch bei Hausärzten

Ab 08:00 Uhr sind die Türen geöffnet. Planmäßig soll dann bis 16:00 Uhr geimpft werden. „Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können das Angebot spontan nutzen“, heißt es weiter. Mitzubringen seien lediglich der Impfpass und der Personalausweis sowie gegebenenfalls der Medikamentenplan. Zudem gibt es noch bei einigen Hausärzten in Greifswald freie Impftermine am Freitag und in der kommenden Woche. Unter anderem bei Dr. Axel Zirzow, einem Facharzt für Allgemeinmedizin. Seine Praxis ist in der Wolgaster Landstraße 21. Auch der Kreis bietet in der kommenden im gesamten Gebiet des Kreises weitere Termine an.

Impftermine in Vorpommern-Greifswald

07. Januar

Marktkauf Neuenkirchen, in der Passage zwischen Reisebüro und Post

09:00 – 18:00 Uhr, Marktflecken, 17498 Neuenkirchen

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

Kaiserbäder, Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom

10:00 – 18:00 Uhr, Waldstraße 1, 17429 Seebad Bansin

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline und über www.smartimer.de

08. Januar

Impfzentrum Greifswald

08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr, Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald

Moderna/BioNTech, J&J, ohne Termin

10. Januar

Marktkauf Neuenkirchen, in der Passage zwischen Reisebüro und Post

09:00 – 18:00 Uhr, Marktflecken, 17498 Neuenkirchen

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

Stadt Pasewalk (Historisches U)

09:00 – 18:00 Uhr, An der Kürassierkaserne 9 (Landratsamt), Pasewalk

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

11. Januar

Rathaus Greifswald (Bürgerschaftssaal)

09:00 – 16:00 Uhr, Am Markt 1, 17489 Greifswald

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline und über www.smartimer.de

Stadt Usedom (Rathaus)

10:00 – 18:00 Uhr, Markt 1, 17406 Stadt Usedom

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

Bürgerhaus Löcknitz

10:00 – 17:00 Uhr, Marktstraße 4, 17321 Löcknitz

Moderna/BioNTech, Terminierung über Landeshotline

Von Philipp Schulz