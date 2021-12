Zwei mexikanische Ärztinnen arbeiten derzeit in einer Hausarztpraxis in Wolgast und geben ihr Möglichstes im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In ihrer Heimat mussten sie teilweise 200 Totenscheine an einem Tag ausstellen. Was sie Menschen mit auf den Weg geben wollen, die Angst vor einer Impfung haben.